Giriş Tarihi: 23.06.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
21:02
Aslı Enver imaj değişikliğine gitti! Aslı Enver’in yeni haline yorum yağdı: Süreyya geri döndü!
Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelen paylaşımlarla mutlu oluyor. "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bugün gittiği imaj değişikliğini paylaştı. İşte Aslı Enver'in yeni imajı!