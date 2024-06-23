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Haberler Galeri Aslı Enver imaj değişikliğine gitti! Aslı Enver’in yeni haline yorum yağdı: Süreyya geri döndü!
Giriş Tarihi: 23.06.2024 21:02 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 21:02

Aslı Enver imaj değişikliğine gitti! Aslı Enver’in yeni haline yorum yağdı: Süreyya geri döndü!

Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelen paylaşımlarla mutlu oluyor. "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bugün gittiği imaj değişikliğini paylaştı. İşte Aslı Enver'in yeni imajı!

Aslı Enver imaj değişikliğine gitti! Aslı Enver’in yeni haline yorum yağdı: Süreyya geri döndü!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlendi.

Aslı Enver imaj değişikliğine gitti! Aslı Enver’in yeni haline yorum yağdı: Süreyya geri döndü!

4 TEMMUZ'DA KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

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Aslı Enver imaj değişikliğine gitti! Aslı Enver’in yeni haline yorum yağdı: Süreyya geri döndü!

İMAJINI TAMAMEN YENİLEDİ

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bugün imaj değişikliğine gitti ve bunu sosyal medyada paylaştı.

Aslı Enver imaj değişikliğine gitti! Aslı Enver’in yeni haline yorum yağdı: Süreyya geri döndü!

YORUM YAĞDI

Saçlarını kısaltan ünlü oyuncuya yorum yağdı.

Aslı Enver imaj değişikliğine gitti! Aslı Enver’in yeni haline yorum yağdı: Süreyya geri döndü!

"SÜREYYA GERİ DÖNDÜ"

Oyuncunun yeni imajını görenler, İstanbullu Gelin dizisindeki halini hatırladı ve "Süreyya geri döndü", "Çok yakışmış", "İstanbullu Gelin sezon 2", "Doğal güzelliğin tanımı" yorumlarında bulundu.

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