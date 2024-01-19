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Haberler Galeri Aslı Enver kızı Elay’ı uyuttuğu anları paylaştı! İşte Aslı Enver ve kızının kalpleri ısıtan o anları!
Giriş Tarihi: 19.01.2024 21:26 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 21:26

Aslı Enver kızı Elay’ı uyuttuğu anları paylaştı! İşte Aslı Enver ve kızının kalpleri ısıtan o anları!

'Kavak Yelleri'ndeki rolüyle ününe ün katan ve birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile evlendi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, geçtiğimiz aylarda ise anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu bugün kızıyla sevimli bir paylaşım yaptı. İşte Aslı Enver ve kızı Elay'ın sosyal medyaya da damga vuran o anlar!

Aslı Enver kızı Elay’ı uyuttuğu anları paylaştı! İşte Aslı Enver ve kızının kalpleri ısıtan o anları!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalarda yer eden güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz yıl 12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile evlendi.

Aslı Enver kızı Elay’ı uyuttuğu anları paylaştı! İşte Aslı Enver ve kızının kalpleri ısıtan o anları!

PAYLAŞIMLARINA YENİSİNİ EKLEDİ

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte paylaşımlarını bugün de sürdürdü.

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Aslı Enver kızı Elay’ı uyuttuğu anları paylaştı! İşte Aslı Enver ve kızının kalpleri ısıtan o anları!

KIZI ELAY'LA PAYLAŞIM YAPTI

Sık sık kızıyla paylaşım yapan ünlü oyuncu kızının yüzünü göstermekten kaçınsa da bugün yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini kazandı.

Aslı Enver kızı Elay’ı uyuttuğu anları paylaştı! İşte Aslı Enver ve kızının kalpleri ısıtan o anları!

KIZINI UYUTTUĞU ANLARI PAYLAŞTI

Aslı Enver, kızını uyuttuğu anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Aslı Enver kızı Elay’ı uyuttuğu anları paylaştı! İşte Aslı Enver ve kızının kalpleri ısıtan o anları!

İŞTE O PAYLAŞIM!

O sevimli anlar ise yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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