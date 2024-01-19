Giriş Tarihi: 19.01.2024 21:26
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
21:26
Aslı Enver kızı Elay’ı uyuttuğu anları paylaştı! İşte Aslı Enver ve kızının kalpleri ısıtan o anları!
'Kavak Yelleri'ndeki rolüyle ününe ün katan ve birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, bir yıl kadar önce Berkin Gökbudak ile evlendi. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, geçtiğimiz aylarda ise anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu bugün kızıyla sevimli bir paylaşım yaptı. İşte Aslı Enver ve kızı Elay'ın sosyal medyaya da damga vuran o anlar!