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Haberler Galeri Aslı Enver kızı Elay’ın emeklediği anları ilk kez paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının eğlenceli o anları!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 20:47 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 21:00

Aslı Enver kızı Elay’ın emeklediği anları ilk kez paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının eğlenceli o anları!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla evlenmişti. Aslı Enver ve Berkin Erbudak'ın bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları var. Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü oyuncu, bugün yepyeni bir paylaşımda bulundu. Aslı Enver, kızının emeklediği o anları sayfasında paylaştı. İşte Aslı Enver'in kızının eğlenceli o anları!

Aslı Enver kızı Elay’ın emeklediği anları ilk kez paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının eğlenceli o anları!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la dünyaevine girdi.

Aslı Enver kızı Elay’ın emeklediği anları ilk kez paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının eğlenceli o anları!

KIZLARI OLDU

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

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Aslı Enver kızı Elay’ın emeklediği anları ilk kez paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının eğlenceli o anları!

YÜZÜNÜ GİZLİYOR

Mutluluklarını kızları Elay'la taçlandıran ünlü çiftten Aslı Enver, her fırsatta kızının yüzünü göstermeden sevimli paylaşımlarda bulunuyor.

Aslı Enver kızı Elay'ın emeklediği anları ilk kez paylaştı! İşte Aslı Enver'in kızının eğlenceli o anları!

Aslı Enver kızı Elay’ın emeklediği anları ilk kez paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının eğlenceli o anları!

YEPYENİ PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu, bugün yepyeni bir paylaşımda bulundu.

Aslı Enver kızı Elay’ın emeklediği anları ilk kez paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının eğlenceli o anları!

EMEKLEDİĞİ SEVİMLİ ANLARI PAYLAŞTI!

Aslı Enver, kızının emeklediği o anları sayfasında paylaştı. İşte Aslı Enver'in kızının eğlenceli o anları!

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