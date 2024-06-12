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Haberler Galeri Aslı Enver’den 10 aylık mavi gözlü kızıyla yepyeni paylaşım! Aslı Enver: İki gözümün çiçeği!
Giriş Tarihi: 12.06.2024 21:25 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 21:25

Aslı Enver’den 10 aylık mavi gözlü kızıyla yepyeni paylaşım! Aslı Enver: İki gözümün çiçeği!

Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelen paylaşımlarla mutlu oluyor. "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bugün kızıyla bir paylaşım yaptı. İşte Aslı Enver'in 10 aylık mavi gözlü kızıyla yaptığı o paylaşım!

Aslı Enver’den 10 aylık mavi gözlü kızıyla yepyeni paylaşım! Aslı Enver: İki gözümün çiçeği!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlendi.

Aslı Enver’den 10 aylık mavi gözlü kızıyla yepyeni paylaşım! Aslı Enver: İki gözümün çiçeği!

Sessiz sedasız evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti.

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Aslı Enver’den 10 aylık mavi gözlü kızıyla yepyeni paylaşım! Aslı Enver: İki gözümün çiçeği!

4 TEMMUZ'DA KIZLARINA KAVUŞTULAR

Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Elay adında bir de kızları oldu.

Aslı Enver’den 10 aylık mavi gözlü kızıyla yepyeni paylaşım! Aslı Enver: İki gözümün çiçeği!

Sosyal medyayı sık kullanan Aslı Enver, bugün 10 aylık mavi gözlü minik kızıyla eğlenceli pozlarını paylaştı.

Aslı Enver’den 10 aylık mavi gözlü kızıyla yepyeni paylaşım! Aslı Enver: İki gözümün çiçeği!

"İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ…"

Enver paylaşımının altına, "İki gözümün çiçeği" notunu eklemeyi de ihmal etmedi.

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