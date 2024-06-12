Giriş Tarihi: 12.06.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
21:25
Aslı Enver’den 10 aylık mavi gözlü kızıyla yepyeni paylaşım! Aslı Enver: İki gözümün çiçeği!
Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelen paylaşımlarla mutlu oluyor. "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, bugün kızıyla bir paylaşım yaptı. İşte Aslı Enver'in 10 aylık mavi gözlü kızıyla yaptığı o paylaşım!