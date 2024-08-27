Giriş Tarihi: 27.08.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
18:24
Aslı Enver'den minik kızı Elay’la uçak yolculuğundan sevimli kare! İşte Aslı Enver’in kızıyla sevimli o pozu!
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak, mutlu evliliklerini kızları Elay'la taçlandırdı. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, kızlarının 1'inci yaş gününü geçtiğimiz aylarda kutladı. Sosyal medyayı sık kullanan Enver, kızının tüm hallerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Ünlü oyuncu bu kez kızıyla yaptığı uçak yolculuğunda yaşadıklarını paylaştı. Uçakta kızıyla oyunlar oynayan Aslı Enver kızıyla sevimli fotoğraflar paylaştı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı!