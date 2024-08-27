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Haberler Galeri Aslı Enver'den minik kızı Elay’la uçak yolculuğundan sevimli kare! İşte Aslı Enver’in kızıyla sevimli o pozu!
Giriş Tarihi: 27.08.2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 18:24

Aslı Enver'den minik kızı Elay’la uçak yolculuğundan sevimli kare! İşte Aslı Enver’in kızıyla sevimli o pozu!

Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak, mutlu evliliklerini kızları Elay'la taçlandırdı. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, kızlarının 1'inci yaş gününü geçtiğimiz aylarda kutladı. Sosyal medyayı sık kullanan Enver, kızının tüm hallerini takipçilerinin beğenisine sunuyor. Ünlü oyuncu bu kez kızıyla yaptığı uçak yolculuğunda yaşadıklarını paylaştı. Uçakta kızıyla oyunlar oynayan Aslı Enver kızıyla sevimli fotoğraflar paylaştı. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı!

Aslı Enver’den minik kızı Elay’la uçak yolculuğundan sevimli kare! İşte Aslı Enver’in kızıyla sevimli o pozu!

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde başarılı performansıyla ününe ün katan ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlendi.

Aslı Enver’den minik kızı Elay’la uçak yolculuğundan sevimli kare! İşte Aslı Enver’in kızıyla sevimli o pozu!

Ünlü oyuncu bu evliliğinden Elay adında bir de kız çocuğu dünyaya getirdi.

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Aslı Enver’den minik kızı Elay’la uçak yolculuğundan sevimli kare! İşte Aslı Enver’in kızıyla sevimli o pozu!

KALPLERİ ISITAN O PAYLAŞIM!

Sosyal medyada kızıyla sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncunun yeni paylaşımı bu kez kalpleri ısıttı.

Aslı Enver’den minik kızı Elay’la uçak yolculuğundan sevimli kare! İşte Aslı Enver’in kızıyla sevimli o pozu!

UÇAK YOLCULUĞUNDAN SEVİMLİ ANLAR!

Ünlü oyuncu bu kez kızıyla yaptığı uçak yolculuğunda yaşadıklarını paylaştı.

Aslı Enver’den minik kızı Elay’la uçak yolculuğundan sevimli kare! İşte Aslı Enver’in kızıyla sevimli o pozu!

KIZIYLA OYUNLAR OYNADI!

Uçakta kızıyla oyunlar oynayan Aslı Enver kızıyla sevimli fotoğraflar paylaştı. Paylaşımının altına ise, "Yol harika geçti"notunu ekledi. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı!

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