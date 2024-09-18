Giriş Tarihi: 18.09.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
18:46
Aslı Enver’in minik kızı Elay Eda Ece’yi ofisinde ziyaret etti! Eda Ece’nin ve Elay’ın pembe uyumu çok beğenildi!
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, 4 Temmuz 2023'te minik kızları Elay'ı kucaklarına aldı. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, Elay'la ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Yakın arkadaşı Eda Ece'yi bugün ofisinde ziyaret eden Aslı Enver, minik kızı Elay'ı da yanında getirerek Ece'ye sürpriz yaptı. Eda Ece'yi ofisinde ziyaret eden minik Elay'ın pozu ilgi topladı. İşte Eda Ece ve Aslı Enver'in minik kızı Elay'ın kalpleri ısıtan o pozu!