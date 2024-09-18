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Haberler Galeri Aslı Enver’in minik kızı Elay Eda Ece’yi ofisinde ziyaret etti! Eda Ece’nin ve Elay’ın pembe uyumu çok beğenildi!
Giriş Tarihi: 18.09.2024 18:46 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:46

Aslı Enver’in minik kızı Elay Eda Ece’yi ofisinde ziyaret etti! Eda Ece’nin ve Elay’ın pembe uyumu çok beğenildi!

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, 4 Temmuz 2023'te minik kızları Elay'ı kucaklarına aldı. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, Elay'la ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Yakın arkadaşı Eda Ece'yi bugün ofisinde ziyaret eden Aslı Enver, minik kızı Elay'ı da yanında getirerek Ece'ye sürpriz yaptı. Eda Ece'yi ofisinde ziyaret eden minik Elay'ın pozu ilgi topladı. İşte Eda Ece ve Aslı Enver'in minik kızı Elay'ın kalpleri ısıtan o pozu!

Aslı Enver’in minik kızı Elay Eda Ece’yi ofisinde ziyaret etti! Eda Ece’nin ve Elay’ın pembe uyumu çok beğenildi!

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak, geçtiğimiz sene temmuz ayında ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Aslı Enver’in minik kızı Elay Eda Ece’yi ofisinde ziyaret etti! Eda Ece’nin ve Elay’ın pembe uyumu çok beğenildi!

MİNİK ELAY'LA ZİYARET…

Ünlü oyuncu Aslı Enver, yakın arkadaşı Eda Ece'yi bugün yeni markası için çalıştığı ofisinde ziyaret etti.

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Aslı Enver’in minik kızı Elay Eda Ece’yi ofisinde ziyaret etti! Eda Ece’nin ve Elay’ın pembe uyumu çok beğenildi!

OFİSTEN EĞLENCELİ PAYLAŞIM!

Enver, minik kızı Elay'ı da ofise getirdi. Eda Ece ise minik Elay'la pozunu sosyal medyada paylaştı.

Aslı Enver’in minik kızı Elay Eda Ece’yi ofisinde ziyaret etti! Eda Ece’nin ve Elay’ın pembe uyumu çok beğenildi!

PEMBELER İÇİNDE KALPLERİ ISITAN O POZ!

Eda Ece'nin minik Elay'la birlikte pembeler içindeki halleri kalpleri ısıttı.

Aslı Enver’in minik kızı Elay Eda Ece’yi ofisinde ziyaret etti! Eda Ece’nin ve Elay’ın pembe uyumu çok beğenildi!

Kısa süre önce kızlarını kucaklarına alan Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer hakkında son olarak asılsız boşanma iddiaları ortaya atılmıştı.

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