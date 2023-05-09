Aslıhan Doğan Turan havasını attı! “Lüks hayatımla gündeme gelmekten bıktım”

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, 'Lüks harcamalarımla gündeme gelmek rahatsız edici' dedi ama gardırobunu gösterdi. 'Sadece Hermes takarım' diyen yenge, 10 milyon TL'lik çanta koleksiyonunu da tek tek sergiledi! Takvim'in haberine göre; Arda Turan, bir bankanın müdürü Seçil Erzan'a 60 milyon TL kaptırdığı haberleriyle gündemdeki yerini korurken eşi de lüks tutkusunu yine konuşturdu. Youtube'da yayınlanan 'Bi Dolaplar Çeviriyoruz' programına konuk olan Aslıhan Doğan Turan, Çubuklu'daki villanın kapısını açtı. Videonun başında 'Yıllardır sürekli pahalı kıyafetlerim ve çantalarımla gündeme geliyorum. Bundan da çok sıkıldım. Hele ki böyle bir dönemde bunların konuşulması rahatsız edici' diyen sosyetik yenge, dakikalar sonra gardırobunda ne var ne yoksa ortaya döktü! 'Hermes'ten başka çanta asla takmam' diyen Aslıhan Doğan Turan, değeri 10 milyon TL'yi bulan çanta koleksiyonuyla da havasını attı. Dolabından tam 493 parça kıyafet çıkan yenge, konu geçtiğimiz günlerde giydiği 93 bin TL'lik hırkasına gelince ise şöyle dedi: 'Herkes önündeki tabağa baksın. Ben de çalışıyorum, Arda da. Benim harcamamdan kime ne!' Yenge, markaya olan tutkusundan şöyle bahsetti: 'Binicilikle özdeşleşen bir marka olduğu için kendime yakın hissediyorum. Ben de atlara ve biniciliğe çok meraklıyım.' Aslıhan Doğan Turan, sayısı 10'un üzerinde olan Hermes çantaları için 'Bunları yatırım olarak görüyorum. İleride kızım olursa ya da gelinlerime veririm' dedi. Hermes tutkunu yenge, 'Neyse ki geçtiğimiz günlerde Arda'nın 42 milyon TL'lik arabası olay oldu. İlk kez ben değil o lüks tutkusuyla gündeme geldi' dedi. OĞULLARININ AT SEVGİSİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ! ARDA TURAN VE ASLIHAN DOĞAN TURAN KESENİN AĞZINI AÇTI Lüks yaşantıları kadar mutlu aile hayatlarıyla da bilinen Aslıhan Doğan ile Arda Turan, evlatlarının üzerine titriyor. Dört yaşında Hamza Arda ve iki yaşında Asil Aslan adında iki oğulları olan çift, çocuklarının iyi bir eğitimi alması için de ellerinden geleni yapıyor. Şimdiden çocuklarına İngilizce öğreten Aslıhan Doğan Turan, bir süre önce de büyük oğlunu biniciliğe başlatmıştı. ÇİFTLİKLERLE DE GÖRÜŞÜYORLAR Hamza Arda'nın atlara olan sevgisi ve biniciliğe olan yeteneğinin üzerine giden güzel yenge, eşiyle beraber kolları sıvadı. Şimdilerde çocukları için at sahibi olmaya karar veren Turan ikilisi, Bursa'da iki tay buldu. Tanesi 10 bin Euro olan iki atı 20 bin Euro'ya (yaklaşık 420 bin TL) satın almak için kolları sıvayan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, İstanbul'daki at çiftlikleriyle de satın alacakları atların bakımıyla ilgili görüşmeler yapıyor. KRALİYET ARABASI ALMIŞTI! Arda Turan geçtiğimiz haftalarda satın aldığı ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin aracı olarak bilinen otomobiliyle ilk kez görüntülenmişti. Arda Turan kısa süre önce kavuştuğu bu gösterişli aracıyla önceki akşam ilk kez objektiflere takılmıştı. Takvim'in haberine göre; Üniversite eğitimini Londra'da tamamlayan Aslıhan Doğan ile Arda Turan, geçtiğimiz aylarda da Wimbledon Tenis Turnuvası'nı izlemek için Londra'ya gitmişti. Eşi Aslıhan Doğan Turan ile mutlu bir evliliği olan Arda Turan'ın geçtiğimiz haftalarda araba koleksiyonunu genişlettiği ortaya çıkmıştı. Garajında birçok araba ile cip bulunan eski futbolcunun yeni aracı ise oldukça özeldi. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyelerinin kullandığı ve ismini dünyanın en büyük elması olan Cullinan'dan alan Rolls Royce'un ilk SUV modeline sahip olan Turan, kesenin ağzını açtı. TÜRKİYE'DE BİRKAÇ KİŞİDE VAR Önceki akşam Türkiye'de sadece birkaç kişide olan yeni otomobiliyle ilk kez Bebek'te görüntülenen eski futbolcu, gazetecilere selam vermeyi de ihmal etmedi. Bu arada Arda Turan'ın bu gösterişli aracına tam 2.1 milyon Euro yani 42 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Futboldaki kariyerine antrenörlükte ilerleyen Turan'ın bu görüntüsü, 'Kral Arda' yorumlarını da beraberinde getirdi.