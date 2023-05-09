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Haberler Galeri Aslıhan Doğan Turan havasını attı! “Lüks hayatımla gündeme gelmekten bıktım”
Giriş Tarihi: 09.05.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 09:56

Aslıhan Doğan Turan havasını attı! “Lüks hayatımla gündeme gelmekten bıktım”

Arda Turan, bir bankacıya 60 milyon TL kaptırdı! Eşi Aslıhan ise "Lüks hayatımla gündeme gelmekten bıktım" diye dert yandı! Ama hiç utanmadı! 10 milyon TL'lik Hermes çanta koleksiyonuyla hava attı.

Aslıhan Doğan Turan havasını attı! “Lüks hayatımla gündeme gelmekten bıktım”

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, "Lüks harcamalarımla gündeme gelmek rahatsız edici" dedi ama gardırobunu gösterdi. "Sadece Hermes takarım" diyen yenge, 10 milyon TL'lik çanta koleksiyonunu da tek tek sergiledi!

Aslıhan Doğan Turan havasını attı! “Lüks hayatımla gündeme gelmekten bıktım”

Takvim'in haberine göre; Arda Turan, bir bankanın müdürü Seçil Erzan'a 60 milyon TL kaptırdığı haberleriyle gündemdeki yerini korurken eşi de lüks tutkusunu yine konuşturdu. Youtube'da yayınlanan "Bi Dolaplar Çeviriyoruz" programına konuk olan Aslıhan Doğan Turan, Çubuklu'daki villanın kapısını açtı.

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Aslıhan Doğan Turan havasını attı! “Lüks hayatımla gündeme gelmekten bıktım”

Videonun başında "Yıllardır sürekli pahalı kıyafetlerim ve çantalarımla gündeme geliyorum. Bundan da çok sıkıldım. Hele ki böyle bir dönemde bunların konuşulması rahatsız edici" diyen sosyetik yenge, dakikalar sonra gardırobunda ne var ne yoksa ortaya döktü!

Aslıhan Doğan Turan havasını attı! “Lüks hayatımla gündeme gelmekten bıktım”

"Hermes'ten başka çanta asla takmam" diyen Aslıhan Doğan Turan, değeri 10 milyon TL'yi bulan çanta koleksiyonuyla da havasını attı. Dolabından tam 493 parça kıyafet çıkan yenge, konu geçtiğimiz günlerde giydiği 93 bin TL'lik hırkasına gelince ise şöyle dedi: "Herkes önündeki tabağa baksın. Ben de çalışıyorum, Arda da. Benim harcamamdan kime ne!"

Aslıhan Doğan Turan havasını attı! “Lüks hayatımla gündeme gelmekten bıktım”

Yenge, markaya olan tutkusundan şöyle bahsetti: "Binicilikle özdeşleşen bir marka olduğu için kendime yakın hissediyorum. Ben de atlara ve biniciliğe çok meraklıyım."

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