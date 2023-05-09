Aslıhan Doğan Turan havasını attı! “Lüks hayatımla gündeme gelmekten bıktım”

Videonun başında "Yıllardır sürekli pahalı kıyafetlerim ve çantalarımla gündeme geliyorum. Bundan da çok sıkıldım. Hele ki böyle bir dönemde bunların konuşulması rahatsız edici" diyen sosyetik yenge, dakikalar sonra gardırobunda ne var ne yoksa ortaya döktü!