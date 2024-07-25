Aslışah Alkoçlar’dan yeni yaşa yeni imaj! Tıpkı Hülya Koçyiğit’in gençliği... İşte Aslışah Alkoçlar’ın yeni saçları!

Giriş Tarihi: 25.07.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
07:45
Yılların eskitemediği güzelliklerden Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzeyen torunu Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde 31. yaşına ailesi ile birlikte girmişti. İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar'a anneannesi Hülya Koçyiğit'ten övgüler yağmıştı. Aslışah Alkoçlar yeni yaşında imajını da tazeledi. Anneannesi Hülya Koçyiğit'in gençlik yıllarına çok benzetilen Aslışah Alkoçlar'ın yeni imajına beğeni ve yorum yağdı. İşte Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın yeni imajı...