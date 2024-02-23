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Giriş Tarihi: 23.02.2024 08:00 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 08:00

Ateş Kuşları'nda Gülayşe ve Barbar’ın düğün telaşı!

atv'nin sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 44. Bölümüyle bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarına gelecek.

Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbar’ın düğün telaşı!

44.Bölüm Özeti:

Gülayşe ve Barbar için en heyecanlı günler yaşanırken, Ateş Kuşları'nın hayat mücadelesi sürmektedir.

Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbar’ın düğün telaşı!

Ejderha'nın ilgi çeken yeni konseptiyle, kısa zamanda çok para kazanacaklarını düşünen Ali'ler, kardeşlerinin düğünü için büyük harcamalar yapar. Fakat kendilerini bekleyen felaketten habersizdirler.

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Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbar’ın düğün telaşı!

Düğünü yaklaşan Gülayşe'yi üzmemek ve sıkıntılarını ona yansıtmamak için neler yapacaklardır?

Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbar’ın düğün telaşı!

Öte yandan Sultan'ın işlediği cinayetten haberdar olup, bildiklerini diğerlerine anlatamayan Mercan bir saatli bomba gibi evin ortasındadır.

Ateş Kuşları 44. Bölüm Fragmanı: "Bugün benim düğünüm var!"

Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbar’ın düğün telaşı!

Düğün telaşı içindeki Barbar'ın, Sultan'a dair tekrar şüpheleri çoğalır ve kızı takibe alır. Zıpkın ve Çelik kanadındaysa, ikiliyi şoke edecek yeni gelişmeler vardır. Biri hayatının en büyük sevincini yaşarken, diğeri şüphe ve huzursuzluğun pençesine düşecektir.

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