Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un en zor imtihanı

Çino tarafından kapana kıstırılan Ali, tıkıldığı sığınakta Çino'yu bitirmeye yarayacak bir delil bulacak ama hiç tahmin etmediği biri bu delili ortadan kaldırtacaktır.

Ateş Kuşları 50. Bölüm 2. Fragmanı: "En doğrusu bizim artık ayrılmamız..."