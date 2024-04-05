Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un en zor imtihanı

50.Bölüm Özeti: Gülayşe ve Barbar birlikteliklerinin en büyük imtihanını yaşayacak, Gülayşe'nin gözyaşları Ateş Kuşları'nın yüreğini dağlayacaktır. Çino tarafından kapana kıstırılan Ali, tıkıldığı sığınakta Çino'yu bitirmeye yarayacak bir delil bulacak ama hiç tahmin etmediği biri bu delili ortadan kaldırtacaktır. Ateş Kuşları 50. Bölüm 2. Fragmanı: 'En doğrusu bizim artık ayrılmamız...' Gülayşe ile içine düştükleri zorluk, Barbar'ın gizli görevindeki anahtarı olacak fakat yapacağı hamle ailesiyle, özellikle Ali'yle arasını açacak.