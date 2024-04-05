Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un en zor imtihanı
Giriş Tarihi: 05.04.2024 07:52

Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un en zor imtihanı

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 50. Bölümüyle bu akşam saat 21.00'da atv'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un en zor imtihanı

50.Bölüm Özeti:

Gülayşe ve Barbar birlikteliklerinin en büyük imtihanını yaşayacak, Gülayşe'nin gözyaşları Ateş Kuşları'nın yüreğini dağlayacaktır.

Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un en zor imtihanı

Çino tarafından kapana kıstırılan Ali, tıkıldığı sığınakta Çino'yu bitirmeye yarayacak bir delil bulacak ama hiç tahmin etmediği biri bu delili ortadan kaldırtacaktır.

Ateş Kuşları 50. Bölüm 2. Fragmanı: "En doğrusu bizim artık ayrılmamız..."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un en zor imtihanı

Gülayşe ile içine düştükleri zorluk, Barbar'ın gizli görevindeki anahtarı olacak fakat yapacağı hamle ailesiyle, özellikle Ali'yle arasını açacak.

Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un en zor imtihanı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un en zor imtihanı
SON DAKİKA