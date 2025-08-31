atv ekranlarında yeni sezon başlıyor!

Ekranların en başarılı arabulucusu "Esra Erol"

Yayın Saati: 16.00

Esra Erol'da yeni sezonuyla 1 Eylül'de atv'de başlıyor! | Video

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulmaya devam edecek.