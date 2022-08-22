Giriş Tarihi: 22.08.2022 06:31
Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
06:33
ATV yeni sezona bomba gibi giriyor! Sete Malezya Kraliçesi Tunku Azizah geldi!
ATV bombaları ardı ardına patlattı. Yeni sezon için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. 'Kuruluş Osman' dizisinin çekildiği Bozdağ Film Platolarını Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Prensesler Afzan Aminah, Jihan Azizah ve Malezya heyeti ziyaret etti. 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde ise aksiyonu bol, heyecan dolu sahneler çekildi.