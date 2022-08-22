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Haberler Galeri ATV yeni sezona bomba gibi giriyor! Sete Malezya Kraliçesi Tunku Azizah geldi!
Giriş Tarihi: 22.08.2022 06:31 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 06:33

ATV yeni sezona bomba gibi giriyor! Sete Malezya Kraliçesi Tunku Azizah geldi!

ATV bombaları ardı ardına patlattı. Yeni sezon için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. 'Kuruluş Osman' dizisinin çekildiği Bozdağ Film Platolarını Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Prensesler Afzan Aminah, Jihan Azizah ve Malezya heyeti ziyaret etti. 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde ise aksiyonu bol, heyecan dolu sahneler çekildi.

İLKER GEZİCİ
ATV yeni sezona bomba gibi giriyor! Sete Malezya Kraliçesi Tunku Azizah geldi!

ATV dizilerinin oyuncuları yeni sezon için çalışmalara devam ediyor. Kuruluş Osman ekibi, önceki gün dizinin hayranı Malezya Kraliçesi'ni sette ağırladı.

ATV yeni sezona bomba gibi giriyor! Sete Malezya Kraliçesi Tunku Azizah geldi!

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde ise aksiyonu bol, heyecan dolu sahneler çekildi.

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ATV yeni sezona bomba gibi giriyor! Sete Malezya Kraliçesi Tunku Azizah geldi!

'HAYRANLIKLA İZLİYORUM'

ATV dizisi Kuruluş Osman'ın çekildiği Bozdağ Film Platoları'nı önceki gün Malezya Kraliçesi Tunku Azizah ve prensesler ziyaret etti.

ATV yeni sezona bomba gibi giriyor! Sete Malezya Kraliçesi Tunku Azizah geldi!

Yapımcı-senarist Mehmet Bozdağ ve oyuncularla bir araya gelen Kraliçe Azizah, tüm ekiple sohbet edip diziyi hayranlıkla izlediğini söyledi.

ATV yeni sezona bomba gibi giriyor! Sete Malezya Kraliçesi Tunku Azizah geldi!

KOSTÜM HEDİYE EDİLDİ

Platoyu gezen kraliçe, "Her bölümle tarih dersi veriyorsunuz. Dizinizi büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum, hiçbir bölümü kaçırmıyorum" dedi.

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