Avlu dizisinin Deniz’i Demet Evgar’ın annesini görenler şaşırıyor! İşte Demet Evgar’ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen anneleri…

Her Perşembe akşamı yayınlanan Avlu dizisinde bu hafta Deniz ve Azra için geri sayım başlamıştır. İsyan, yetkililer tarafından verilen süre içinde bitirilmez ise ağır sonuçları olacağı kesindir. Cezaevinden duyulan silah sesleri büyük bir paniğe sebep olur. Oyunculuğuyla dikkat çeken Avlu'nun Deniz'i Demet Evgar'ın annesi son zamanların merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sosyal medyada annesiyle paylaşımlarda bulunan Demet Evgar, büyük beğeni topluyor. İşte Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar'ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen anneleri…