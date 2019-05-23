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  • Avlu dizisinin Deniz’i Demet Evgar’ın annesini görenler şaşırıyor! İşte Demet Evgar’ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen anneleri…

dizisinin Deniz’i ’ın annesini görenler şaşırıyor! İşte Demet Evgar’ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen anneleri…

Her Perşembe akşamı yayınlanan dizisinde bu hafta Deniz ve Azra için geri sayım başlamıştır. İsyan, yetkililer tarafından verilen süre içinde bitirilmez ise ağır sonuçları olacağı kesindir. Cezaevinden duyulan silah sesleri büyük bir paniğe sebep olur. Oyunculuğuyla dikkat çeken Avlu'nun Deniz'i 'ın annesi son zamanların merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sosyal medyada annesiyle paylaşımlarda bulunan Demet Evgar, büyük beğeni topluyor. İşte Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar'ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen anneleri…

Giriş Tarihi: 23.05.2019 06:47 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 06:57
Avlu dizisinin Deniz’i Demet Evgar’ın annesini görenler şaşırıyor! İşte Demet Evgar’ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen anneleri…

Her Perşembe akşamı yayınlanan dizisinde bu hafta Deniz ve Azra için geri sayım başlamıştır. İsyan, yetkililer tarafından verilen süre içinde bitirilmez ise ağır sonuçları olacağı kesindir. Cezaevinden duyulan silah sesleri büyük bir paniğe sebep olur. Oyunculuğuyla dikkat çeken Avlu'nun Deniz'i 'ın annesi son zamanların merak edilen konuları arasında yer alıyor. Sosyal medyada annesiyle paylaşımlarda bulunan Demet Evgar, büyük beğeni topluyor. İşte Avlu dizisinin Deniz'i Demet Evgar'ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen anneleri…

Avlu dizisinin Deniz’i Demet Evgar’ın annesini görenler şaşırıyor! İşte Demet Evgar’ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen anneleri…

EMINA JAHOVIC

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Avlu dizisinin Deniz’i Demet Evgar’ın annesini görenler şaşırıyor! İşte Demet Evgar’ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen anneleri…

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Avlu dizisinin Deniz’i Demet Evgar’ın annesini görenler şaşırıyor! İşte Demet Evgar’ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen anneleri…

PELİN KARAHAN

Avlu dizisinin Deniz’i Demet Evgar’ın annesini görenler şaşırıyor! İşte Demet Evgar’ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen anneleri…

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Avlu dizisinin Deniz’i Demet Evgar’ın annesini görenler şaşırıyor! İşte Demet Evgar’ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen anneleri…

HANDE ERÇEL

Avlu dizisinin Deniz’i Demet Evgar’ın annesini görenler şaşırıyor! İşte Demet Evgar’ın ve diğer ünlü isimlerin merak edilen anneleri…

HANDE ERÇEL VE ANNESİ

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