Giriş Tarihi: 05.05.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 14:06

Avşar kızının bu hali bambaşka! Hülya Avşar'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın bugüne kadar hiç görülmemiş çocukluk fotoğrafı büyük yankı uyandırdı. İddialı çıkışları, sahne kıyafetleri ve özel yaşantısıyla gündemden düşmeyen sanatçı Hülya Avşar, 'Sen Aşk Mısın?' adlı şarkısıyla müzik piyasasına geri dönmüştü. Son olarak katıldığı İbo Show'daki görüntüsü ile kendine hayran bırakan Hülya Avşar ilgi odağı oldu. Yıllar sonra müzikseverlerle buluşan Hülya Avşar'ın çocukluk fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. İşte ünlülerin çocukluk halleri...