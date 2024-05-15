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Haberler Galeri Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan şaşırtan hamle!
Giriş Tarihi: 15.05.2024 20:44 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 20:44

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan şaşırtan hamle!

İki ünlü oyuncu Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın 'Her Yerde Sen' dizisinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Her defasında aşk iddialarını reddeden Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, birlikte hiç paylaşım yapmadı. Yaklaşık dört yıldır birlikte olan ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edildi. Ayrılık söylentileri sonrası Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan flaş bir hamle geldi. Ünlü çift, dün akşam arkadaşlarının partisinde oldukça yakın görüntülendi. Ünlü çift böylece iddiaları yalanlamış oldu!

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan şaşırtan hamle!

2019 yılında ekranlara gelen "Her Yerde Sen" dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın dizi aşkı gerçek olmuştu.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan şaşırtan hamle!

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Oyuncu çift, bugüne kadar haklarında defalarca çıkan aşk haberlerini ısrarla yalanlasa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan şaşırtan hamle!

FLAŞ İDDİA!

Birlikte poz vermekten kaçınan çift ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan şaşırtan hamle!

AYRILDIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ!

Yaklaşık dört yıldır birlikte olan ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edildi.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’ın ayrıldığı iddia edilmişti! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan şaşırtan hamle!

İDDİALARI YALANLAYAN GÖRÜNTÜ!

Ayrılık söylentileri sonrası Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan flaş bir hamle geldi. Ünlü çift, dün akşam arkadaşlarının partisinde oldukça yakın görüntülendi.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın ayrıldığı iddia edilmişti! Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan şaşırtan hamle!

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