HaberlerGaleriAybüke Pusat'ın bikinili pozuna Furkan Andıç kayıtsız kalamadı! Yeni imajı ile dikkat çeken Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yakışıklı oyuncudan tam not!
Aybüke Pusat'ın bikinili pozuna Furkan Andıç kayıtsız kalamadı! Yeni imajı ile dikkat çeken Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yakışıklı oyuncudan tam not!
Denizin ve güneşim tadını çıkaran Aybüke Pusat imaj yeniledi.. Sosyal medya hesabından tatil paylaşımlarında bulunan güzel oyuncu Aybüke Pusta bikinili pozu ile ilgi odağı olmayı başardı. Bir dönem adı aşk dedikodularına karışan Her Yerde Sen dizisindeki partneri Furkan Andıç da Aybüke Pusat'ın bikinili pozuna kayıtsız kalamadı. Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yorumu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aybüke Pusat'ın bikinili paylaşımı ile yeni imajı...
Giriş Tarihi: 05.08.2020
14:48
Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
14:52
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