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Haberler Galeri Aybüke Pusat'ın bikinili pozuna Furkan Andıç kayıtsız kalamadı! Yeni imajı ile dikkat çeken Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yakışıklı oyuncudan tam not!

Aybüke Pusat'ın bikinili pozuna kayıtsız kalamadı! ile dikkat çeken Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yakışıklı oyuncudan tam not!

Denizin ve güneşim tadını çıkaran Aybüke Pusat imaj yeniledi.. hesabından tatil paylaşımlarında bulunan güzel oyuncu ile ilgi odağı olmayı başardı. Bir dönem adı aşk dedikodularına karışan Her Yerde Sen dizisindeki partneri da Aybüke Pusat'ın bikinili pozuna kayıtsız kalamadı. Furkan Andıç'ın Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yorumu sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ile ...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 14:52
Aybüke Pusat'ın bikinili pozuna Furkan Andıç kayıtsız kalamadı! Yeni imajı ile dikkat çeken Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yakışıklı oyuncudan tam not!

Denizin ve güneşim tadını çıkaran Aybüke Pusat imaj yeniledi.. hesabından tatil paylaşımlarında bulunan güzel oyuncu ile ilgi odağı olmayı başardı.

Aybüke Pusat'ın bikinili pozuna Furkan Andıç kayıtsız kalamadı! Yeni imajı ile dikkat çeken Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yakışıklı oyuncudan tam not!

Bir dönem adı aşk dedikodularına karışan Her Yerde Sen dizisindeki partneri da Aybüke Pusat'ın bikinili pozuna kayıtsız kalamadı.

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Aybüke Pusat'ın bikinili pozuna Furkan Andıç kayıtsız kalamadı! Yeni imajı ile dikkat çeken Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yakışıklı oyuncudan tam not!

'ın Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yorumu gündemine bomba gibi düştü.

Aybüke Pusat'ın bikinili pozuna Furkan Andıç kayıtsız kalamadı! Yeni imajı ile dikkat çeken Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yakışıklı oyuncudan tam not!

İşte oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ile ...

Aybüke Pusat'ın bikinili pozuna Furkan Andıç kayıtsız kalamadı! Yeni imajı ile dikkat çeken Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yakışıklı oyuncudan tam not!

"Her Yerde Sen" dizisinden sonra ekranlara bir süre ara veren güzel oyuncu Aybüke Pusat saç modelini değiştirdi. Omuzlarında olan saçlarını bir anda kısacık kestiren Aybüke Pusat tarzını yeniledi.

Aybüke Pusat'ın bikinili pozuna Furkan Andıç kayıtsız kalamadı! Yeni imajı ile dikkat çeken Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yakışıklı oyuncudan tam not!

Yeni imajını hesabından takipçileriyle paylaşan Aybüke Pusat binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aybüke Pusat'ın bikinili pozuna Furkan Andıç kayıtsız kalamadı! Yeni imajı ile dikkat çeken Aybüke Pusat'ın plaj tarzına yakışıklı oyuncudan tam not!

Köpeği Fondip ile sahil kenarında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Aybüke Pusat yeni saç modeli ve bikinili haliyle takipçilerinin dikkatini çekti.

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