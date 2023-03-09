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Haberler Galeri Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen aşk yaşıyor mu? Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan ilk açıklama!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 08:02

Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen aşk yaşıyor mu? Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan ilk açıklama!

30 yaşındaki güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın, Alp Navruz'dan boşalan kalbini Umut Evirgen'e açtığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, aşk defteri hayli kabarık olan Umut Evirgen ile bir süredir gizlice görüşüyor haberlerine ilk kez yanıt verdi. Ayça Ayşin Turan, özel hayatından çok kariyeriyle anılmak isteyen isimlerden. Son olarak ise,Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen, Instagram'da da karşılıklı takibe başlamıştı. Ayça Ayşin Turan, önceki gün Etiler'de görüntülendi bakın güzel oyuncu aşk haberlerine ne yanıt verdi...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen aşk yaşıyor mu? Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’dan ilk açıklama!

Kendisi gibi oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan hakkında son olarak ise Umut Evirgen ile aşk yaşadığına dair haberler yapılmıştı.

Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen aşk yaşıyor mu? Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’dan ilk açıklama!

Takvim'in iddiasına göre; güzel oyuncu bir süredir gizlice ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile görüşüyor, ikili aşk yaşıyordu.

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Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen aşk yaşıyor mu? Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’dan ilk açıklama!

Henüz birbirlerini tanıma aşamasında oldukları için göz önüne çıkmayan ikili, ilk adımı ise sosyal medyada atmıştı.

Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen aşk yaşıyor mu? Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’dan ilk açıklama!

Evirgen'in Instagram'daki takibine aynı karşılığı veren Ayça Ayşin Turan, böylece de yakınlaşmayı itiraf etmiş olmuştu.

Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen aşk yaşıyor mu? Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’dan ilk açıklama!

30 yaşındaki güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın, Alp Navruz'dan boşalan kalbini Umut Evirgen'e açtığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, aşk defteri hayli kabarık olan Umut Evirgen ile bir süredir gizlice görüşüyor haberlerine ilk kez yanıt verdi.

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