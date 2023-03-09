Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 08:02

Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen aşk yaşıyor mu? Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan ilk açıklama!

30 yaşındaki güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın, Alp Navruz'dan boşalan kalbini Umut Evirgen'e açtığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, aşk defteri hayli kabarık olan Umut Evirgen ile bir süredir gizlice görüşüyor haberlerine ilk kez yanıt verdi. Ayça Ayşin Turan, özel hayatından çok kariyeriyle anılmak isteyen isimlerden. Son olarak ise,Ayça Ayşin Turan ile Umut Evirgen, Instagram'da da karşılıklı takibe başlamıştı. Ayça Ayşin Turan, önceki gün Etiler'de görüntülendi bakın güzel oyuncu aşk haberlerine ne yanıt verdi...