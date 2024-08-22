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Haberler Galeri “Aydan Şener güzelliği diye bir şey var” 61 yaşındaki Aydan Şener genç kızlara taş çıkartıyor!
Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:46

Aydan Şener güzelliği diye bir şey var” 61 yaşındaki Aydan Şener genç kızlara taş çıkartıyor!

61 yaşındaki Aydan Şener, hem iş hayatıyla hem de güzelliğiyle her zaman gündemde olan isimler arasında yer alıyor. Yeşilçam'ın tescilli güzelli Aydan Şener, son paylaşımıyla yıllara meydan okudu. Bir döneme damga vuran 'Çalıkuşu' dizisinde 'Feride' karakterini canlandıran Aydan Şener, yıllar geçmesine rağmen güzelliğiyle baş döndürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener'den yeni paylaşımıyla adından söz ettirdi. Aydan Şener, fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarttı. Aydan Şener'e yorum yağdı "Yıllar geçtikçe siz daha da genç bir kız gibi olmuşsunuz", "Asil ve güzel", "Allah nazardan korusun yıllara meydan okuyan kadın"

Aydan Şener güzelliği diye bir şey var 61 yaşındaki Aydan Şener genç kızlara taş çıkartıyor!

Bir dönem çok konuşulan 'Çalıkuşu' dizisiyle yıldızı parlayan Aydan Şener, güzelliğiyle dillerde. Usta oyuncu geçen yıllara rağmen genç görüntüsüyle ilgi odağı oldu. Son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Aydan Şener güzelliği diye bir şey var 61 yaşındaki Aydan Şener genç kızlara taş çıkartıyor!

1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

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Aydan Şener güzelliği diye bir şey var 61 yaşındaki Aydan Şener genç kızlara taş çıkartıyor!

Aynı yıl Türkiye'yi Miss World güzellik yarışmasında temsil etti.

Aydan Şener güzelliği diye bir şey var 61 yaşındaki Aydan Şener genç kızlara taş çıkartıyor!

'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından.

Aydan Şener güzelliği diye bir şey var 61 yaşındaki Aydan Şener genç kızlara taş çıkartıyor!

Sosyal medyayı aktif kullanan 61 yaşındaki Aydan Şener'in son paylaşımı olay oldu.

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