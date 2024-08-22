Giriş Tarihi: 22.08.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
10:46
“Aydan Şener güzelliği diye bir şey var” 61 yaşındaki Aydan Şener genç kızlara taş çıkartıyor!
61 yaşındaki Aydan Şener, hem iş hayatıyla hem de güzelliğiyle her zaman gündemde olan isimler arasında yer alıyor. Yeşilçam'ın tescilli güzelli Aydan Şener, son paylaşımıyla yıllara meydan okudu. Bir döneme damga vuran 'Çalıkuşu' dizisinde 'Feride' karakterini canlandıran Aydan Şener, yıllar geçmesine rağmen güzelliğiyle baş döndürüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener'den yeni paylaşımıyla adından söz ettirdi. Aydan Şener, fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarttı. Aydan Şener'e yorum yağdı "Yıllar geçtikçe siz daha da genç bir kız gibi olmuşsunuz", "Asil ve güzel", "Allah nazardan korusun yıllara meydan okuyan kadın"