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Haberler Galeri Aydan Şener oyuncu kızı ile paylaştı sosyal medya coştu! "Abla kardeş gibisiniz maşallah" Medcezir dizisi ile ünlenmişti...
Giriş Tarihi: 10.11.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 07:08

Aydan Şener oyuncu kızı ile paylaştı sosyal medya coştu! "Abla kardeş gibisiniz maşallah" Medcezir dizisi ile ünlenmişti...

1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener geçtiğimiz günlerde 59 yaşına basmıştı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in kızı da oyuncu çıktı! Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Medcezir dizisinde oynadığını duyanlar çok şaşırıyor. 33 yaşındaki genç oyuncu Ecem Akbin güzelliği ile nam salmış annesi Aydan Şener'in izinden gidiyor. Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin ile paylaşımını görenler beğeni yağdırdı. Aydan Şener ile kızı Ecem'in pozuna "Abla kardeş gibisiniz maşallah" yorumları yapıldı.

Aydan Şener oyuncu kızı ile paylaştı sosyal medya coştu! Abla kardeş gibisiniz maşallah Medcezir dizisi ile ünlenmişti...

Yeşilçam'ın tescilli güzelleri arasında yer alan Aydan Şener, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Aydan Şener'in paylaşımlarına övgüler yağıyor.

Aydan Şener oyuncu kızı ile paylaştı sosyal medya coştu! Abla kardeş gibisiniz maşallah Medcezir dizisi ile ünlenmişti...

1986 yılında 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin unutulmaz kadın oyuncularından. Sosyal medyayı aktif kullanan Aydan Şener geçtiğimiz günlerde 59 yaşına basmıştı.

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Aydan Şener oyuncu kızı ile paylaştı sosyal medya coştu! Abla kardeş gibisiniz maşallah Medcezir dizisi ile ünlenmişti...

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in kızı da oyuncu çıktı!

Aydan Şener oyuncu kızı ile paylaştı sosyal medya coştu! Abla kardeş gibisiniz maşallah Medcezir dizisi ile ünlenmişti...

Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Medcezir dizisinde oynadığını duyanlar çok şaşırıyor.

Aydan Şener oyuncu kızı ile paylaştı sosyal medya coştu! Abla kardeş gibisiniz maşallah Medcezir dizisi ile ünlenmişti...

33 yaşındaki genç oyuncu Ecem Akbin güzelliği ile nam salmış annesi Aydan Şener'in izinden gidiyor.

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