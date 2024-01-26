Aydın Ayaydın: CHP iyi belediyecilik hizmeti verseydi ben aday olmazdım!

31 Mart 2024'de yapılacak Yerel Seçimler öncesi partiler, adaylarını açıklamaya başladı. AK Parti hem büyükşehirlerde hem de ilçeler de iddialı adaylarla seçim startını verdi. Bu adaylardan biri de Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın. Ayaydın, bir dönem CHP'de vekillik yapmış olmasından dolayı muhalif medyanın özellikle bir kısmı tarafından hedefe konuldu. Muhalif medya bildiğimiz hareketlere devam ediyor desek yeridir. Ayaydın'ı, hem bu süreci hem de seçim kampanyasını konuşmak için aradım.