Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aydın Ayaydın: CHP iyi belediyecilik hizmeti verseydi ben aday olmazdım!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 06:26

Aydın Ayaydın: CHP iyi belediyecilik hizmeti verseydi ben aday olmazdım!

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Muğla Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın, GÜNAYDIN'a konuştu. Bir dönem CHP'de vekillik yapan Ayaydın, AK Parti'yi seçme nedenini açıkladı: "Muğla halkı belediye hizmetlerinden yararlanmamış. Sorunları çözülmemiş. Muğla'da CHP belediyecilik açısından çok başarısız. Zaten iyi bir belediyecilik hizmeti olsaydı, ben aday olmazdım. 15 senedir hizmete susamış Muğla halkına belediyecilik neymiş göstereceğim."

Tuba KALÇIK
Aydın Ayaydın: CHP iyi belediyecilik hizmeti verseydi ben aday olmazdım!

31 Mart 2024'de yapılacak Yerel Seçimler öncesi partiler, adaylarını açıklamaya başladı. AK Parti hem büyükşehirlerde hem de ilçeler de iddialı adaylarla seçim startını verdi. Bu adaylardan biri de Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın. Ayaydın, bir dönem CHP'de vekillik yapmış olmasından dolayı muhalif medyanın özellikle bir kısmı tarafından hedefe konuldu. Muhalif medya bildiğimiz hareketlere devam ediyor desek yeridir. Ayaydın'ı, hem bu süreci hem de seçim kampanyasını konuşmak için aradım.

Aydın Ayaydın: CHP iyi belediyecilik hizmeti verseydi ben aday olmazdım!

"İsteyen istediğini söyleyip yazabilir, ben Muğla halkına hizmet etmek için aday oldum" diyen Ayaydın sözlerine şöyle devam etti: "Beni eleştirebilirler. Herkese saygım var. Ama doğru olduğuna inandığım yoldan gidiyorum. Muğla'da yaşadığım için bölgenin sıkıntılarını yakından biliyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aydın Ayaydın: CHP iyi belediyecilik hizmeti verseydi ben aday olmazdım!

YILLARDIR ÇALIŞILMAMIŞ

Ayaydın, sözlerine şöyle devam etti: "Muğla'da belediyecilik açısından büyük sorunlar var. Yollardan trafiğe, imardan çöpe kadar çok her şeyi sorun... Muğla halkı, belediye hizmetlerinden yararlanamıyor. Muğla'da CHP, belediyecilik açısından çok başarısız. Zaten iyi bir belediyecilik hizmeti olsaydı, ben aday olmazdım.

Aydın Ayaydın: CHP iyi belediyecilik hizmeti verseydi ben aday olmazdım!

15 senedir hizmete susamış Muğla halkına belediyecilik neymiş göstereceğim. Ben sahalara indim ama CHP hâlâ aday göstermedi. Rakipsiz şekilde sahada çalışıyorum. Halkın sorunlarını dinliyorum, onlarla kucaklaşıyorum. AK Parti'nin belediyecilikte ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz.

Aydın Ayaydın: CHP iyi belediyecilik hizmeti verseydi ben aday olmazdım!

Ben de gece gündüz demeden çalışacağım. Sayın Cumhurbaşkanımız, Muğla'ya belediye başkan adayı olmam için teklifte bulundu. Bana 'Muğla'da yaşıyorsun, bölgenin sorunlarını çözmek için aday olmanı istiyorum' dedi. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifini kabul ederek aday oldum."

SON DAKİKA