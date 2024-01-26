Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
06:26
Aydın Ayaydın: CHP iyi belediyecilik hizmeti verseydi ben aday olmazdım!
31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Muğla Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın, GÜNAYDIN'a konuştu. Bir dönem CHP'de vekillik yapan Ayaydın, AK Parti'yi seçme nedenini açıkladı: "Muğla halkı belediye hizmetlerinden yararlanmamış. Sorunları çözülmemiş. Muğla'da CHP belediyecilik açısından çok başarısız. Zaten iyi bir belediyecilik hizmeti olsaydı, ben aday olmazdım. 15 senedir hizmete susamış Muğla halkına belediyecilik neymiş göstereceğim."