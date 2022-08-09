Giriş Tarihi: 09.08.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 15:23

Ayna grubunun efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı! Erhan Güleryüz’ün inanılmaz değişimi ve gözlüksüz hali görenleri şoke etti!

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, yıllar sonra ortaya çıktı. 90'lı yıllarda 'Ayna' grubuyla birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşarak kendine müzik dünyasında yer edinen Erhan Güleryüz, görenleri şaşırttı. "Gittiğin Yağmurla Gel" ve "Çayımın Şekeri" gibi unutulmaz albümlerin sahibi olan Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, önceki akşam elektrikli bisikleti ile görüntülendi. 'Konserlerden kafamı kaşıyacak vaktim yok, bugün kendimi dışarı attım" diyen Güleryüz'ün bacağındaki aparat dikkat çekti.