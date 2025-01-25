Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
12:33
Ayrılığa dayanamadı! Icardi'nin China Suarez'le mutluluğunu kıskanan Wanda Nara'dan flaş hamle...
Çalkantılı evlilikleriyle dünya basınında geniş yankı uyandıran Wanda Nara ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, ihanet yüzünden yollarını ayırdı.10 yıllık eşi Mauro Icardi'yi kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile aldatan Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda ilişkisini bitirmişti. Icardi de yeni sevgilisi China Suarez ile aşkını ilan etmişti. Şaşırtan bir gelişme yaşandı...