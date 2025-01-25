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Haberler Galeri Ayrılığa dayanamadı! Icardi'nin China Suarez'le mutluluğunu kıskanan Wanda Nara'dan flaş hamle...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:33

Ayrılığa dayanamadı! Icardi'nin China Suarez'le mutluluğunu kıskanan Wanda Nara'dan flaş hamle...

Çalkantılı evlilikleriyle dünya basınında geniş yankı uyandıran Wanda Nara ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, ihanet yüzünden yollarını ayırdı.10 yıllık eşi Mauro Icardi'yi kendisinden 13 yaş küçük L-Gante ile aldatan Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda ilişkisini bitirmişti. Icardi de yeni sevgilisi China Suarez ile aşkını ilan etmişti. Şaşırtan bir gelişme yaşandı...

Ayrılığa dayanamadı! Icardi’nin China Suarez’le mutluluğunu kıskanan Wanda Nara’dan flaş hamle...

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi,10 yıllık eşi Wanda Nara'nın ihanet skandalıyla sarsıldı.

Ayrılığa dayanamadı! Icardi’nin China Suarez’le mutluluğunu kıskanan Wanda Nara’dan flaş hamle...

Çocuklarının babasını aldatan Nara, genç rapçi L-Gante ile yollarını ayırmıştı.

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Ayrılığa dayanamadı! Icardi’nin China Suarez’le mutluluğunu kıskanan Wanda Nara’dan flaş hamle...

Ardından ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte verdiği romantik pozunu sosyal medya hesabının hikaye bölümünden kalp emojisi ekleyerek yayınlamıştı.

Ayrılığa dayanamadı! Icardi’nin China Suarez’le mutluluğunu kıskanan Wanda Nara’dan flaş hamle...

Yıldız futbolcu paylaşımında aşkını ilan ederek "Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrılığa dayanamadı! Icardi’nin China Suarez’le mutluluğunu kıskanan Wanda Nara’dan flaş hamle...

Mauro Icardi'nin China Suarez olarak bilinen Maria Eugenia Suarez ile aşk ilanı fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutularak, rekor kırmıştı.

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