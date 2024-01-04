Giriş Tarihi: 04.01.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
07:45
Ayrılık kısa sürdü! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan ilişkilerine bir şans daha verdi!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu kısa sürmüştü. İkili çok geçmeden ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Mehmet Ali Erbil "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık" itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. Bir açıklama da Gülseren Ceylan'dan gelmişti. Ceylan, "Kopmamız zor oldu, gerçek bir aşk vardı" demişti. Mehmet Ali Erbil, olaylı ayrıldığı eski sevgilisi 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile yeniden bir araya geldi. Erbil sosyal medya hesabından Ceylan ile fotoğrafını paylaştı.