Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Ayşecan Tatari’nin annesi Aliye Uzunatağan açıkladı!

"HARİKA OYUNCULAR VAR"

Milliyet'in haberine göre; Gençleri başarılı bulduğunu dile getiren Uzunatağan, "Bu işe dokuz yaşında başladım. Bu gün buradaysam gençler tarafından da beğeniliyorum demektir. Birçok genç oyuncuya eğitim verdim. Birçok ödüle layık görüldüm. Pırıl pırıl gençler yetişiyor. Harika oyuncular var. Bizler bu konuda bence çok başarılıyız" dedi.