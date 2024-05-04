Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Ayşecan Tatari’nin annesi Aliye Uzunatağan açıkladı!

Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
14:23
Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalarda yer edinen çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Son olarak ünlü çiftin evliliği hakkında iddialar ortaya atıldı. Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Usta oyuncu Aliye Uzunatağan, kızı ve damadı hakkında çıkan 'ayrılık' haberlerine bakın ne yanıt verdi…