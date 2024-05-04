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Haberler Galeri Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Ayşecan Tatari’nin annesi Aliye Uzunatağan açıkladı!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 14:23

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Ayşecan Tatari’nin annesi Aliye Uzunatağan açıkladı!

Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalarda yer edinen çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Son olarak ünlü çiftin evliliği hakkında iddialar ortaya atıldı. Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Usta oyuncu Aliye Uzunatağan, kızı ve damadı hakkında çıkan 'ayrılık' haberlerine bakın ne yanıt verdi…

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Ayşecan Tatari’nin annesi Aliye Uzunatağan açıkladı!

Aliye Uzunatağan, önceki gün Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlediği ödül törenindeydi. Gazetecilerle sohbet eden sanatçı, genç jenerasyondan bahsetti.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Ayşecan Tatari’nin annesi Aliye Uzunatağan açıkladı!

"HARİKA OYUNCULAR VAR"

Milliyet'in haberine göre; Gençleri başarılı bulduğunu dile getiren Uzunatağan, "Bu işe dokuz yaşında başladım. Bu gün buradaysam gençler tarafından da beğeniliyorum demektir. Birçok genç oyuncuya eğitim verdim. Birçok ödüle layık görüldüm. Pırıl pırıl gençler yetişiyor. Harika oyuncular var. Bizler bu konuda bence çok başarılıyız" dedi.

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Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Ayşecan Tatari’nin annesi Aliye Uzunatağan açıkladı!

"34 SENEDİR BEŞ KURUŞ ALMIYORUM"

Arjantin'de 60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez'in güzellik kraliçesi seçilmesini değerlendiren Uzunatağan, "Ben böyle bir yarışmaya girmezdim. Ben bu ülkede gençlere el veren bir drama öğretmeniyim. Gençlere el veriyorum ve bütün öğrencilerim star. Tek tek sayamıyorum çünkü çok var, kimseyi unutmak istemiyorum.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Ayşecan Tatari’nin annesi Aliye Uzunatağan açıkladı!

Bu işe devam edeceğim, insan yetiştirmek harika bir duygu. Bu işi yaparken de 34 senedir beş kuruş para almıyorum. Tamamen gönüllü bir şekilde devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli boşanıyor mu? Ayşecan Tatari’nin annesi Aliye Uzunatağan açıkladı!

Usta oyuncu Aliye Uzunatağan, kızı ve damadı hakkında çıkan 'ayrılık' haberlerine tepki gösterdi.

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