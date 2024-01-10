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Haberler Galeri Ayşecan Tatari'nin minik kızı Müjgan'dan "Makaram sarı bağlar" performansı! Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su yakışıklı oyuncu ile evlenmişti...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 15:34

Ayşecan Tatari'nin minik kızı Müjgan'dan "Makaram sarı bağlar" performansı! Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su yakışıklı oyuncu ile evlenmişti...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalarda yer edinen çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Çiftin 3 yaşındaki kızları Müjgan sevimli halleri ile ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ın annesi Sönmez'e hayat veren usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari sosyal medya hesabından minik kızı Müjgan'ın "Makaram sarı bağlar" türküsünü söylediği anları paylaştı. Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan'ın sevimli hallerine "Maşallah" yorumları yağdı...

Ayşecan Tatari’nin minik kızı Müjgan’dan Makaram sarı bağlar performansı! Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su yakışıklı oyuncu ile evlenmişti...

Güzel oyuncu Ayşecan Tatari'yi efsane dizi Çocuklar Duymasın'da 'Feminist Duygu' rolüyle tanıdık... O şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor...

Ayşecan Tatari’nin minik kızı Müjgan’dan Makaram sarı bağlar performansı! Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su yakışıklı oyuncu ile evlenmişti...

Çocuklar Duymasın dizisinde kardeşi Havuç ile atışmalarıyla hafızalarda yer edinen Feminist Duygu Ayşecan Tatari usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın da biricik kızı.

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Ayşecan Tatari’nin minik kızı Müjgan’dan Makaram sarı bağlar performansı! Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su yakışıklı oyuncu ile evlenmişti...

Bir dönemin çocuk oyuncusu Ayşecan Tatari şimdilerde takipçileriyle sosyal medyadan iletişim kuruyor.

Ayşecan Tatari’nin minik kızı Müjgan’dan Makaram sarı bağlar performansı! Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su yakışıklı oyuncu ile evlenmişti...

Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Ayşecan Tatari’nin minik kızı Müjgan’dan Makaram sarı bağlar performansı! Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su yakışıklı oyuncu ile evlenmişti...

Çiftin kızları Müjgan geçtiğimiz aylarda 3 yaşına basmıştı.

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