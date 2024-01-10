Ayşecan Tatari'nin minik kızı Müjgan'dan "Makaram sarı bağlar" performansı! Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su yakışıklı oyuncu ile evlenmişti...

Giriş Tarihi: 10.01.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
15:34
Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakteriyle hafızalarda yer edinen çocuk yıldız Ayşecan Tatari şimdilerde anneliğin keyfini sürüyor. Ayşecan Tatari uzun süredir ekranlardan uzak olsa da son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve mutlu aile tablosuyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Çiftin 3 yaşındaki kızları Müjgan sevimli halleri ile ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım'ın annesi Sönmez'e hayat veren usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı olan Ayşecan Tatari sosyal medya hesabından minik kızı Müjgan'ın "Makaram sarı bağlar" türküsünü söylediği anları paylaştı. Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan'ın sevimli hallerine "Maşallah" yorumları yağdı...