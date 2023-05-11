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Haberler Galeri Aysel Ezer’in kayıp kızına Esra Erol ulaştı! Anne- kız canlı yayında karşı karşıya geldi: Kızım benden neden kaçıyorsun?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 20:50 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 20:50

Aysel Ezer’in kayıp kızına Esra Erol ulaştı! Anne- kız canlı yayında karşı karşıya geldi: Kızım benden neden kaçıyorsun?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da' bugün Aysel Ezer ve kızı Tuğçe Ezer'in konusu ele alındı. Dün Esra Erol'da programına çıkan Aysel Ezer, kızını bulmak için ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Kızının ortadan kaybolmasıyla 4 torununa bakmaya başlayan anneanne Aysel Ezer, yaşadığı zorlukları programda anlattı. Programda gözyaşları sel olurken bugün ünlü sunucu Aysel Ezer'e müjdeyi verdi. Esra Erol bir süredir kayıp olan Tuğçe Ezer'i buldu ve canlı yayına çıkardı. İşte Esra Erol'da yaşananlar!

Aysel Ezer’in kayıp kızına Esra Erol ulaştı! Anne- kız canlı yayında karşı karşıya geldi: Kızım benden neden kaçıyorsun?

ATV'nin ve Türkiye'nin reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Aysel Ezer’in kayıp kızına Esra Erol ulaştı! Anne- kız canlı yayında karşı karşıya geldi: Kızım benden neden kaçıyorsun?

Dün canlı yayına katılan Aysel Ezer'in büyük dramı programa damga vurdu.

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Aysel Ezer’in kayıp kızına Esra Erol ulaştı! Anne- kız canlı yayında karşı karşıya geldi: Kızım benden neden kaçıyorsun?

Anneanne Aysel Ezer, kızı Tuğçe Ezer'in 4 çocuğunu da bırakarak ortadan kaybolduğunu belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım talep etti.

Aysel Ezer’in kayıp kızına Esra Erol ulaştı! Anne- kız canlı yayında karşı karşıya geldi: Kızım benden neden kaçıyorsun?

Yardım isteğini geri çevirmeyen Esra Erol'da Aysel Ezer yaşadıklarını anlattı. Aysel Ezer, kızı Tuğçe Ezer'in çocuklarıyla birlikte 2016 yılından itibaren yanına taşındığını ifade etti.

Aysel Ezer’in kayıp kızına Esra Erol ulaştı! Anne- kız canlı yayında karşı karşıya geldi: Kızım benden neden kaçıyorsun?

"TEK BAŞIMA BÜYÜTTÜM"

Aysel Ezer, "Ben hep tek başıma büyüttüm o çocukları. Hiç kimseden de yardım istemedim. Herkes biliyor. Kızım kaçtı. 4 torunumla ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Üç ay önce boşanmadığı eşiyle geldi. Alaşehir'e gidelim dedik gittik, tekrar geri geldik" dedi.

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