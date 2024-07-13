Baba Bizi Eversene filminde Barış Manço ile oynamıştı... Yeşilçam güzeli Meral Zeren’in son hali üzdü!

Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
11:23
Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner gibi filmlerde Kemal Sunal ile partner olan Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Meral Zeren Baba Bizi Eversene filminde ise Barış Manço ile kamera karşısına geçmişti. Yeşilçam denilince akla ilk gelen kadın oyunculardan olan Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı... Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Baba Bizi Eversene'nin Sevim'i Meral Zeren'in son hali hayranlarını üzdü...