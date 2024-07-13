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Haberler Galeri Baba Bizi Eversene filminde Barış Manço ile oynamıştı... Yeşilçam güzeli Meral Zeren'in son hali üzdü!
Giriş Tarihi: 13.07.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 11:23

Baba Bizi Eversene filminde Barış Manço ile oynamıştı... Yeşilçam güzeli Meral Zeren'in son hali üzdü!

Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner gibi filmlerde Kemal Sunal ile partner olan Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Meral Zeren Baba Bizi Eversene filminde ise Barış Manço ile kamera karşısına geçmişti. Yeşilçam denilince akla ilk gelen kadın oyunculardan olan Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı... Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Baba Bizi Eversene'nin Sevim'i Meral Zeren'in son hali hayranlarını üzdü...

Baba Bizi Eversene filminde Barış Manço ile oynamıştı... Yeşilçam güzeli Meral Zeren’in son hali üzdü!

Vefatının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen ardında bıraktığı sayısız eser ile Türkiye'nin en değerli sanatçılarından olan Barış Manço'nun yer aldığı Yeşilçam filmi 'Baba Bizi Eversene' sosyal medyada gündem oldu.

Baba Bizi Eversene filminde Barış Manço ile oynamıştı... Yeşilçam güzeli Meral Zeren’in son hali üzdü!

Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner gibi filmlerde Kemal Sunal ile partner olan Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Meral Zeren Baba Bizi Eversene filminde ise Barış Manço ile kamera karşısına geçmişti.

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Baba Bizi Eversene filminde Barış Manço ile oynamıştı... Yeşilçam güzeli Meral Zeren’in son hali üzdü!

Yeşilçam denilince akla ilk gelen kadın oyunculardan olan Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı...

Baba Bizi Eversene filminde Barış Manço ile oynamıştı... Yeşilçam güzeli Meral Zeren’in son hali üzdü!

Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı.

Baba Bizi Eversene filminde Barış Manço ile oynamıştı... Yeşilçam güzeli Meral Zeren’in son hali üzdü!

Baba Bizi Eversene'nin Sevim'i Meral Zeren'in son hali hayranlarını üzdü...

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