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Haberler Galeri Babası Yılmaz Erdoğan annesi güzel oyuncu Belçim Bilgin! Eski çiftin oğlu Rodin kocaman oldu! "Babasının kopyası"
Giriş Tarihi: 11.07.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 10:03

Babası Yılmaz Erdoğan annesi güzel oyuncu Belçim Bilgin! Eski çiftin oğlu Rodin kocaman oldu! "Babasının kopyası"

Kelebek Rüyası filminde birlikte yer alan oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin 12 evli kaldı. İnci Taneleri dizisi ile uzun bir zaman sonra ekrana dönen 56 yaşındaki ödüllü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı markaj altına alındı. Yılmaz Erdoğan'ın 'Bir Demet Tiyatro'da çocuk oyuncu olarak rol alan, 2005 yılında 'Organize İşler' filmi ve 'Çok Güzel Hareketler' programının bir bölümünde kamera karşısına geçen 27 yaşındaki kızı Berfin Erdoğan'ın yanı sıra bir de oyuncu Belçim Bilgin ile evliliğinden dünyaya gelen Rodin adında bir oğlu var. Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin'i görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi! İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin ve oğlu Rodin...

Babası Yılmaz Erdoğan annesi güzel oyuncu Belçim Bilgin! Eski çiftin oğlu Rodin kocaman oldu! Babasının kopyası

Eski eşler Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in oğulları Rodin kocaman oldu! 12 yıl evli kalan Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin Kelebek Rüyası filminde o dönem eşi olan Yılmaz Erdoğan ile birlikte yer almıştı... Kelebek Rüyası'nın senaristi, yönetmeni ve oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan sosyal medyada ilgi odağı oldu...

Babası Yılmaz Erdoğan annesi güzel oyuncu Belçim Bilgin! Eski çiftin oğlu Rodin kocaman oldu! Babasının kopyası

Son olarak İnci Taneleri dizisinin senaristi ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı oldukça merak ediliyor...

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Babası Yılmaz Erdoğan annesi güzel oyuncu Belçim Bilgin! Eski çiftin oğlu Rodin kocaman oldu! Babasının kopyası

Oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri dizisinde Öğretmen Azem Yücedağ karakterine hayat veriyor.

Babası Yılmaz Erdoğan annesi güzel oyuncu Belçim Bilgin! Eski çiftin oğlu Rodin kocaman oldu! Babasının kopyası

Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatı markaj altına alındı.

Babası Yılmaz Erdoğan annesi güzel oyuncu Belçim Bilgin! Eski çiftin oğlu Rodin kocaman oldu! Babasının kopyası

Yılmaz Erdoğan'ın 'Bir Demet Tiyatro'da çocuk oyuncu olarak rol alan, 2005 yılında 'Organize İşler' filmi ve 'Çok Güzel Hareketler' programının bir bölümünde kamera karşısına geçen 27 yaşındaki kızı Berfin Erdoğan'ın yanı sıra bir de oyuncu Belçim Bilgin ile evliliğinden dünyaya gelen Rodin adında bir oğlu var.

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