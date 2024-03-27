Babasının kopyası! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer 15’ine bastı! Büyüdü Real Madrid’in genç yıldızı oldu...

Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
11:00
Deneyimli manken Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in oğlu Ömer 15 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından oğlu Ömer Kutluay ile karelerini paylaşan Demet Şener duygusal bir kutlamada bulundu. Annesi Demet Şener'in boyunu geçen Ömer Kutluay'ı görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi. Babasının izinden giden ve şimdilerde Real Madrid'in genç yıldızlarından olan Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. İşte Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay'ın son hali...