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Haberler Galeri Babasının kopyası! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 15'ine bastı! Büyüdü Real Madrid'in genç yıldızı oldu...
Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 11:00

Babasının kopyası! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 15'ine bastı! Büyüdü Real Madrid'in genç yıldızı oldu...

Deneyimli manken Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in oğlu Ömer 15 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından oğlu Ömer Kutluay ile karelerini paylaşan Demet Şener duygusal bir kutlamada bulundu. Annesi Demet Şener'in boyunu geçen Ömer Kutluay'ı görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi. Babasının izinden giden ve şimdilerde Real Madrid'in genç yıldızlarından olan Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. İşte Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay'ın son hali...

Babasının kopyası! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer 15’ine bastı! Büyüdü Real Madrid’in genç yıldızı oldu...

Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan güzel manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. İki çocuk annesi Demet Şener'in özellikle kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Babasının kopyası! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer 15’ine bastı! Büyüdü Real Madrid’in genç yıldızı oldu...

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı.

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Babasının kopyası! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer 15’ine bastı! Büyüdü Real Madrid’in genç yıldızı oldu...

Şimdilerde Tolga Arman ile birlikte olan Demet Şener aşk paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Babasının kopyası! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer 15’ine bastı! Büyüdü Real Madrid’in genç yıldızı oldu...

Özel hayatı ile merak edilen ünlü manken Demet Şener çocuklarına olan düşkünlüğü ile de takdir topluyor.

Babasının kopyası! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer 15’ine bastı! Büyüdü Real Madrid’in genç yıldızı oldu...

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor.

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