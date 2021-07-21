Babil’in Ayşe’si Aslı Enver cesaretiyle hayran bıraktı! Sosyal medyadan paylaştı onu hiç böyle görmediniz!

İstanbullu Gelin'de gösterdiği başarılı oyunculuğun ardından son olarak Babil dizisiyle karşımıza çıkan güzel oyucu Aslı Enver'in tatil paylaşımları sosyal medyada olay oldu. Bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor. 36 yaşındaki güzel oyuncu, tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Enver, Instagram hesabından yayınladığı tatil pozlarına, 'İyi bayramlar' notunu düştü. Aslı Enver'in paylaşımı, kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni aldı. Aslı Enver'in sıfır makyajlı hali ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Hayranları Aslı Enver'in cesaretine hayran kaldı. İşte Aslı Enver'in hiç görmediğiniz makyajsız hali…