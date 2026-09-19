Haberler
Galeri
Magazin
Bağışlar Karadağ'daki villaya mı gitti? AHBAP soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 19.09.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 06:20
Bağışlar Karadağ'daki villaya mı gitti? AHBAP soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı
AHBAP'a yönelik yürütüldüğü belirtilen soruşturma derinleştikçe, Haluk Levent ile tutuklanan yapımcı Aytaç Ağdağ arasındaki geçmiş iş ilişkilerine dair çarpıcı iddialar gündeme geliyor. Dernekten Ağdağ'ın şirketine aktarıldığı öne sürülen 70 milyon liranın film projeleri ve Karadağ'daki lüks gayrimenkullerle bağlantısı olup olmadığı merak konusu oldu.