Bağışlar Karadağ’daki villaya mı gitti? AHBAP soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı

AHBAP'a yönelik yapılan soruşturma her geçen gün yeni gerçekleri gözler önüne seriyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan yapımcı Aytaç Ağdağ ile dernek kurucusu Haluk Levent'in iş ortaklığı herkesi şoke etmişti. Levent ile Ağdağ'ın tanışıklıkları aslında çok uzun zaman öncesine dayanıyor.

Levent ile Ağdağ, önce müzik sektörüne girmiş, birlikte konserler düzenlemişti. Ağdağ bir süre sonra da film yapımcılığına adım atmıştı. İkilinin işbirlikleri burada da devam etti. Hatta şarkıcı, Ağdağ'ın bir filminde bile rol aldı. Bu süreçte Ahbap'tan Ağdağ'ın yapım şirketine tam 70 milyonluk bir para trafiğinin yapıldığı da geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti.