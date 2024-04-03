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Haberler Galeri Bahar 9. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV ile Bahar fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 01:43 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 01:43

Bahar 9. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV ile Bahar fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Bahar 9. bölüm fragmanı Show TV ile gündemde. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümü ardından haftaya olacaklar ile gündemde. Dizinin yeni bölümünde Rengin'in kazası birçok detayı gün yüzüne çıkarıyor. Öte yandan Evren geçmişle yüzleşiyor. Peki; Bahar 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Bahar 9. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV ile Bahar fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Bahar 9. bölüm fragmanı dizi takipçilerinin gündeminde. Bahar'ın Rengin gerçeğiyle yüzleşmesi nasıl geçecek, Evren geçmişle nasıl savaşacak, Timur durumu toplayabilecek mi? Tüm soruların cevapları için Show TV fragman ekranlarına dönüldü. Peki; Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahar 9. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV ile Bahar fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

BAHAR 8. BÖLÜM İZLE

2 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

BAHAR SON BÖLÜM İZLE EKRANI

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Bahar 9. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV ile Bahar fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

BAHAR 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ekranlarında her hafta Salı günleri ekrana gelen dizide fragman sorgulamaları başladı. Bahar yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Bahar 9. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV ile Bahar fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın 8. Bölümünde; Gelen sürpriz misafir tüm dengeleri değiştirir ve Bahar (Demet Evgar) büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır!

Bahar 9. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV ile Bahar fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Parla, Selim'in ona söylediklerine inanmasa da Rengin'le konuşmak ister, Rengin'in kaza yaptığı haberiyle yıkılır. Hastanede, Timur'un Rengin için olan endişesini gören Bahar iyice şüphelenir, bir yandan Parla'ya destek olup onunla bağ kurarken diğer yandan Timur'la yüzleşmeye hazırlanır.

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