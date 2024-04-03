Bahar 9. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV ile Bahar fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Parla, Selim'in ona söylediklerine inanmasa da Rengin'le konuşmak ister, Rengin'in kaza yaptığı haberiyle yıkılır. Hastanede, Timur'un Rengin için olan endişesini gören Bahar iyice şüphelenir, bir yandan Parla'ya destek olup onunla bağ kurarken diğer yandan Timur'la yüzleşmeye hazırlanır.