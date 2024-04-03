Giriş Tarihi: 03.04.2024 01:43
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
01:43
Bahar 9. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Show TV ile Bahar fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Bahar 9. bölüm fragmanı Show TV ile gündemde. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümü ardından haftaya olacaklar ile gündemde. Dizinin yeni bölümünde Rengin'in kazası birçok detayı gün yüzüne çıkarıyor. Öte yandan Evren geçmişle yüzleşiyor. Peki; Bahar 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...