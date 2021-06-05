Bahar Candan'ın maaşlı arkadaşı Survivor yarışmacısı oldu! 5 bin TL’ye işe aldı...

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu..Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan yarışma sonrası yine photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor. İşte Benim Stili yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, geçtiğimiz mart ayında "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Sosyal medya fenomeni arkadaşını buldu. Sosyal medya fenomeni, arkadaşlık başvurularını call-center arkadaşının incelediğini söyledi ve Survivor ve MasterChef ile adını duyuran Yasin Obuz ile anlaştıklarını açıkladı. Bahar Candan Yasin Obuz'u 5 bin TL maaş ile işe aldığını söyledi.