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Haberler Galeri Bahar Candan'ın maaşlı arkadaşı Survivor yarışmacısı oldu! 5 bin TL’ye işe aldı...
Giriş Tarihi: 05.06.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 11:32

'ın maaşlı arkadaşı yarışmacısı oldu! 5 bin TL’ye işe aldı...

yarışması ile ünlenen kilo alarak katıldığı ile yeniden adını duyurmuştu..Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan yarışma sonrası yine photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor. yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, geçtiğimiz mart ayında "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Sosyal medya fenomeni arkadaşını buldu. Sosyal medya fenomeni, arkadaşlık başvurularını call-center arkadaşının incelediğini söyledi ve ve ile adını duyuran ile anlaştıklarını açıkladı. Bahar Candan Yasin Obuz'u 5 bin TL maaş ile işe aldığını söyledi.

Bahar Candan'ın maaşlı arkadaşı Survivor yarışmacısı oldu! 5 bin TL’ye işe aldı...

yarışması ile ünlenen kilo alarak katıldığı ile yeniden adını duyurmuştu..

Bahar Candan'ın maaşlı arkadaşı Survivor yarışmacısı oldu! 5 bin TL’ye işe aldı...

Skandallar kraliçesi olarak bilinen yarışma sonrası yine photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor.

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Bahar Candan'ın maaşlı arkadaşı Survivor yarışmacısı oldu! 5 bin TL’ye işe aldı...

yarışmasıyla adını duyuran , geçtiğimiz mart ayında "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Sosyal medya fenomeni arkadaşını buldu.

Bahar Candan'ın maaşlı arkadaşı Survivor yarışmacısı oldu! 5 bin TL’ye işe aldı...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Geçtiğimiz mart ayında Uludağ'da gittiği bir eğlence mekanında saldırıya uğrayıp darp edilen Candan, "Yüzümde iz kaldı. Diş tedavisi görüyorum. Dişlerimi yaptırdım" dedi.

Bahar Candan'ın maaşlı arkadaşı Survivor yarışmacısı oldu! 5 bin TL’ye işe aldı...

23 yaşına girdiğini belirten Candan, "İlk kez doğallık kaygısı gütmedim. İlk kez dişlerimi ve dudak dolgusu yaptırdım. Zaten günümüzde kadının dudak dolgusu, erkeklerin sünnet olması gibi bir şey... Her kız gibi 18 yaşında dudaklarımı yaptırmıştım, şimdi diş estetiği ekledim. Türkiye'nin en pahalı klinliğinde yaptırdım. Sadece dişlerimim üst tarafına 60 bin TL verdi. Tatil dönüşü alt dişlerimi yaptıracağım. Alt dişlerime de 30 bin TL vereceğim toplamda 90 bin TL olacak. Emax teknolojisiyle yapıldı" diye konuştu.

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