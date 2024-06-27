Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
06:33
Bahar dizisi ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! "Maşallah annesinin kopyası"
Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Genç oyuncu Ada Yarar anne-babasının izinden gidiyor. Son olarak Bahar dizisine dahil olduğu konuşulan Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar ile pozlarına beğeni yağdı...