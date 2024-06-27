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Haberler Galeri Bahar dizisi ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! "Maşallah annesinin kopyası"
Giriş Tarihi: 27.06.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 06:33

Bahar dizisi ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! "Maşallah annesinin kopyası"

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Genç oyuncu Ada Yarar anne-babasının izinden gidiyor. Son olarak Bahar dizisine dahil olduğu konuşulan Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada Yarar ile pozlarına beğeni yağdı...

Bahar dizisi ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Maşallah annesinin kopyası

Son olarak Bahar dizisine avukat rolü ile dahil olduğu ortaya çıkan Bennu Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gören hayran kaldı...

Bahar dizisi ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Maşallah annesinin kopyası

Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 54 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

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Bahar dizisi ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Maşallah annesinin kopyası

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

Bahar dizisi ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Maşallah annesinin kopyası

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.

Bahar dizisi ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! Maşallah annesinin kopyası

Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.

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