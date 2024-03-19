Giriş Tarihi: 19.03.2024 08:27
Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya estetik mucizesi çıktı! Eski fotoğrafları ortaya çıktı güzelliği doğal sananlar hayal kırıklığına uğradı!
Ünlü oyuncu Ecem Özkaya, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ecem Özkaya'nın eski fotoğrafları ve estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. En son Gönül Dağı'nda izlediğimiz 35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya şimdi de Bahar dizisi ile takip ediliyor. Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya hayranlarının yakın takibinde. Ecem Özkaya'yı sosyal medyada takip edenler oğlu Ahmet Kaan ile olan paylaşımlarını ilgi ile takip ediyor. Ecem Özkaya'nın yıllar içindeki değişimi ve estetiksiz hali görenleri şoke etti.