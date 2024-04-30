Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
08:18
Bahar'ın esmer güzeli Rengin de estetikli çıktı! Oyuncu Ecem Özkaya'yı doğal güzel sananlar yanıldı!
Oyuncu Ecem Özkaya'nın eski fotoğrafları ve estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. En son Gönül Dağı'nda izlediğimiz 35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya şimdilerde Bahar dizisinde boy gösteriyor. Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya hayranlarının yakın takibinde. Güzelliğiyle mest eden Ecem Özkaya'nın yıllar içindeki değişimi ve estetiksiz hali görenleri şoke etti. Ecem Özkaya'yı doğal güzel sananlar yanıldı... İşte Bahar'ın esmer güzeli Ecem Özkaya'nın estetiksiz hali...