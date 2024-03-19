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Haberler Galeri Bahar'ın Evren’i Buğra Gülsoy'un eski eşi Nilüfer Gürbüz yeni aşka yelken açtı! İşte Nilüfer Gürbüz'ün sevgilisiyle aşk pozları...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 12:40

Bahar'ın Evren’i Buğra Gülsoy'un eski eşi Nilüfer Gürbüz yeni aşka yelken açtı! İşte Nilüfer Gürbüz'ün sevgilisiyle aşk pozları...

Bahar dizisinin karizmatik doktoru Evren olarak ekranlara dönen Buğra Gülsoy izleyiciden tam not aldı. Son günlerde 'Bahar' dizisinde canlandırdığı Evren Yalkın, karakteriyle gündemden olan Buğra Gülsoy'un özel hayatı merak edilirken yakışıklı oyuncunun eski eşi Nilüfer Gürbüz bombayı patlattı. Cem adından 5 yaşında bir oğulları olan eski çiftten Nilüfer Gürbüz, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti. Buğra Gülsoy'un eski eşi Nilüfer Gürbüz paylaştığı aşk pozlarıyla Bahadır Gürceer ile birlikteliğini duyurdu...

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz yeni aşka yelken açtı! İşte Nilüfer Gürbüz’ün sevgilisiyle aşk pozları...

'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Kuzey Güney', 'Aşk Yeniden, 'Kızım' ve 'Uyanış: Büyük Selçuklu' gibi çok izlenen projelerde kamera karşısına geçen Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girmiş ve Cem ismini verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz yeni aşka yelken açtı! İşte Nilüfer Gürbüz’ün sevgilisiyle aşk pozları...

42 yaşındaki Buğra Gülsoy, son olarak Bahar dizisinin karizmatik doktoru Evren olarak ekranlara döndü. Buğra Gülsoy izleyiciden tam not aldı.

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Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz yeni aşka yelken açtı! İşte Nilüfer Gürbüz’ün sevgilisiyle aşk pozları...

Son günlerde 'Bahar' dizisinde canlandırdığı Evren Yalkın, karakteriyle gündemden olan Buğra Gülsoy'un özel hayatı merak edilirken yakışıklı oyuncunun eski eşi Nilüfer Gürbüz bombayı patlattı.

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz yeni aşka yelken açtı! İşte Nilüfer Gürbüz’ün sevgilisiyle aşk pozları...

Cem adından 5 yaşında bir oğulları olan eski çiftten Nilüfer Gürbüz, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti.

Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz yeni aşka yelken açtı! İşte Nilüfer Gürbüz’ün sevgilisiyle aşk pozları...

Buğra Gülsoy'un eski eşi Nilüfer Gürbüz paylaştığı aşk pozlarıyla Bahadır Gürceer ile birlikteliğini duyurdu...

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