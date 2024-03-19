Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz yeni aşka yelken açtı! İşte Nilüfer Gürbüz’ün sevgilisiyle aşk pozları...

Giriş Tarihi: 19.03.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
12:40
Bahar dizisinin karizmatik doktoru Evren olarak ekranlara dönen Buğra Gülsoy izleyiciden tam not aldı. Son günlerde 'Bahar' dizisinde canlandırdığı Evren Yalkın, karakteriyle gündemden olan Buğra Gülsoy'un özel hayatı merak edilirken yakışıklı oyuncunun eski eşi Nilüfer Gürbüz bombayı patlattı. Cem adından 5 yaşında bir oğulları olan eski çiftten Nilüfer Gürbüz, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti. Buğra Gülsoy'un eski eşi Nilüfer Gürbüz paylaştığı aşk pozlarıyla Bahadır Gürceer ile birlikteliğini duyurdu...