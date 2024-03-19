Bahar’ın Evren’i Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz yeni aşka yelken açtı! İşte Nilüfer Gürbüz’ün sevgilisiyle aşk pozları...

'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Kuzey Güney', 'Aşk Yeniden, 'Kızım' ve 'Uyanış: Büyük Selçuklu' gibi çok izlenen projelerde kamera karşısına geçen Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girmiş ve Cem ismini verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.