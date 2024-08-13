Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bahar’ın Nevra’sı 62 yaşındaki Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oldu! “Bu kadar benzerlik pes”
Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 07:34

Bahar’ın Nevra’sı 62 yaşındaki Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oldu! “Bu kadar benzerlik pes”

62 yaşındaki Hatice Aslan sosyal medyada gündem oldu. Hatice Aslan, yaşını göstermeyen güzel oyuncularımızdan. Yıllar Hatice Aslan'a adeta hiç dokunmuyor. Hatice Aslan, son olarak Bahar dizisinde Nevra karakteriyle karşımıza çıkıyor. Bahar'da Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur Yavuzoğlu karakterinin annesini oynayan Hatice Aslan'ın hayatını araştıranlar çok şaşırdı. Hatice Aslan'ın gerçek hayattaki oğlu Ekin Ergök, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu Hatice Aslan'ın oğlu Ekin Ergök, Amerika'da grafik tasarımcı ve kreatif direktör kimliğiyle birbirinden ünlü markalarla çalışıyor. İşte Hatice Aslan'ın çok merak edilen oğlu Ekin…

Bahar’ın Nevra’sı 62 yaşındaki Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oldu! Bu kadar benzerlik pes

Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizilerindeki ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filminde canlandırdığı roller ile tanınan 62 yaşındaki Hatice Aslan, son olarak Bahar dizisinde Nevra Yavuzoğlu, olarak karşımıza çıkıyor. Usta oyuncunun gerçek hayatı sosyal medya merak edildi. Gerçek hayattaki oğlu Ekin Ergök, bakın kim çıktı!

Bahar’ın Nevra’sı 62 yaşındaki Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oldu! Bu kadar benzerlik pes

Hatice Aslan'ın 40 yaşındaki oğlu Ekin Ergök'ü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Annesini kopyası olan Ekin'e sosyal medyadan yorum yağdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bahar’ın Nevra’sı 62 yaşındaki Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oldu! Bu kadar benzerlik pes

Son olarak Bahar dizisinde izlediğimiz Hatice Aslan, sosyal medyada gündem oldu.

Bahar’ın Nevra’sı 62 yaşındaki Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oldu! Bu kadar benzerlik pes

Bahar'ın Nevra'sı, altmışlı yaşlarının ortasında, otoriter, imajına çok dikkat eden, standartları yüksek, güçlü ve kibirli bir kadındır.

Bahar’ın Nevra’sı 62 yaşındaki Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oldu! Bu kadar benzerlik pes

Hayatta değer verdiği tek kişi oğlu Timur'dur. 20 sene boyunca Bahar'ın onlar için her şeyi yapması sayesinde rahatça yaşayan Nevra'nın düzeni, Bahar'ın değişimiyle sarsılıyor.

SON DAKİKA