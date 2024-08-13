Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
07:34
Bahar’ın Nevra’sı 62 yaşındaki Hatice Aslan’ın gerçek hayattaki oğlunu görenler şoke oldu! “Bu kadar benzerlik pes”
62 yaşındaki Hatice Aslan sosyal medyada gündem oldu. Hatice Aslan, yaşını göstermeyen güzel oyuncularımızdan. Yıllar Hatice Aslan'a adeta hiç dokunmuyor. Hatice Aslan, son olarak Bahar dizisinde Nevra karakteriyle karşımıza çıkıyor. Bahar'da Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur Yavuzoğlu karakterinin annesini oynayan Hatice Aslan'ın hayatını araştıranlar çok şaşırdı. Hatice Aslan'ın gerçek hayattaki oğlu Ekin Ergök, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü oyuncu Hatice Aslan'ın oğlu Ekin Ergök, Amerika'da grafik tasarımcı ve kreatif direktör kimliğiyle birbirinden ünlü markalarla çalışıyor. İşte Hatice Aslan'ın çok merak edilen oğlu Ekin…