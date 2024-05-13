Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:22
Bahar'ın Rengin'i 35 yaşındaki Ecem Özkaya da estetik mucizesi çıktı! Eski fotoğraflarını gören tanıyamadı...
Demet Evgar ile başrolünde yer aldığı Bahar dizinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski fotoğraflarını gören tanıyamadı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya hayranlarının yakın takibinde. Güzelliğiyle mest eden Ecem Özkaya'nın yıllar içindeki değişimi ve estetiksiz hali görenleri şoke etti. İşte Bahar'ın esmer güzeli Ecem Özkaya'nın estetiksiz hali...