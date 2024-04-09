Giriş Tarihi: 09.04.2024 08:09
Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın bir de oğlunu görün! Babası da çok ünlü... Sosyal medya onları konuştu!
35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya Gönül Dağı'ndan sonra şimdi de Bahar dizisi ile izleyicinin gönlünü fethetti. Bahar dizisinin güzel Rengin'i Ecem Özkaya sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya hayranlarının markajında. Ecem Özkaya'yı sosyal medyada takip edenler oğlu Ahmet Kaan ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağdırdı. Ecem Özkaya'nın oğlu Ahmet Kaan annesine benzerliğiyle dikkat çekerken babasının ünlü oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor... İşte Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın biricik oğlu Ahmet Kaan...