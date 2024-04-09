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Haberler Galeri Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın bir de oğlunu görün! Babası da çok ünlü... Sosyal medya onları konuştu!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 08:09

Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın bir de oğlunu görün! Babası da çok ünlü... Sosyal medya onları konuştu!

35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya Gönül Dağı'ndan sonra şimdi de Bahar dizisi ile izleyicinin gönlünü fethetti. Bahar dizisinin güzel Rengin'i Ecem Özkaya sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya hayranlarının markajında. Ecem Özkaya'yı sosyal medyada takip edenler oğlu Ahmet Kaan ile eğlenceli paylaşımlarına beğeni yağdırdı. Ecem Özkaya'nın oğlu Ahmet Kaan annesine benzerliğiyle dikkat çekerken babasının ünlü oyuncu olduğunu ilk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor... İşte Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın biricik oğlu Ahmet Kaan...

Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın bir de oğlunu görün! Babası da çok ünlü... Sosyal medya onları konuştu!

Gönül Dağı'nın Zahide'si olarak beğeni toplayan Ecem Özkaya, Bahar dizisindeki Rengin karakteriyle ekranlara hızla geri döndü...

Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın bir de oğlunu görün! Babası da çok ünlü... Sosyal medya onları konuştu!

35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya Gönül Dağı'ndan sonra şimdi de Bahar dizisi ile izleyicinin gönlünü fethetti.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın bir de oğlunu görün! Babası da çok ünlü... Sosyal medya onları konuştu!

Bahar dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı.

Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın bir de oğlunu görün! Babası da çok ünlü... Sosyal medya onları konuştu!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya hayranlarının markajında.

Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın bir de oğlunu görün! Babası da çok ünlü... Sosyal medya onları konuştu!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Ecem Özkaya sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın bulunduğu Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya'nın hayatı merak ediliyor...

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