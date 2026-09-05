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Haberler Galeri Magazin Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor
Giriş Tarihi: 05.09.2026 09:11

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse'un aşkı, 2023 yılında evlilikle taçlanmıştı. Yaklaşık beş yıllık birlikteliğin ardından dünyaevine giren ünlü çift, şimdi de ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor. Kız bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, hazırlıklarını sürdürürken Palvin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Hamilelik sürecini zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü model, bu kez bebeğinin ismi konusunda hayranlarının fikrine başvurdu. Minik kızları için henüz karar veremeyen Palvin, takipçilerinden isim önerileri alarak seçim sürecine onları da dahil etti.

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Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ve oyuncu Dylan Sprouse, uzun yıllara dayanan ilişkilerini 2023 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

Yaklaşık beş yıllık birlikteliklerinin ardından nikâh masasına oturan çift, şimdi ise ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

Kız bebeklerinin doğumu için geri sayıma geçen çiftten Palvin, bu kez farklı bir konuda takipçilerinin karşısına çıktı.

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Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

Hamilelik sürecinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü model, bebeğinin ismi için de hayranlarından fikir istedi.

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

Henüz kızları için isim konusunda kararını netleştirmeyen Palvin, takipçilerine seslenerek önerilerini sordu. Ünlü modelin bu paylaşımı, hayranlarının da isim arayışına dahil olmasını sağladı.

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

BİR BEBEK MÜJDESİ DE GÖKÇE BAHADIR'DAN

Başarılı projeleri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber geldi.

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

BEBEK MÜJDESİ

2022 yılında Emir Ersoy ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır da anne olmaya hazırlanıyor.

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır ve eşi de bir kız bebek bekliyor.

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, mutlu evlilikleriyle sık sık örnek gösteriliyor.

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

FEDON KALYONCU VE EŞİ

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR

Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

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