Giriş Tarihi: 05.09.2026 09:11
Barbara Palvin takipçilerinden yardım istedi! Kız bebeğine isim arıyor
Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse'un aşkı, 2023 yılında evlilikle taçlanmıştı. Yaklaşık beş yıllık birlikteliğin ardından dünyaevine giren ünlü çift, şimdi de ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor. Kız bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, hazırlıklarını sürdürürken Palvin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Hamilelik sürecini zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü model, bu kez bebeğinin ismi konusunda hayranlarının fikrine başvurdu. Minik kızları için henüz karar veremeyen Palvin, takipçilerinden isim önerileri alarak seçim sürecine onları da dahil etti.