Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:20

'Barbie' bebeğe benzemek istemişti ama şimdi tanınmaz halde! 'İşte Benim Stilim' yarışmacısı Sima Şerafettinova estetiğin dibine vurdu!

'İşte Benim Stilim' ile adını duyurmayı başaranlardan biri de Azeri kökenli Sima Şerafettinova olmuştu. İşte Benim Stilim yarışmacısı Sima Şerafettinova, şimdi tanınmaz halde. Sima Şerafettinova, 'Barbie' bebeğe benzemeye çalışırken bambaşka biri oldu. Azeri Sima Şerafettinova, yaptığı sivri çıkışlarla olay olmuştu. Sima Şerafettinova'nın, Instagram sayfasından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sima Şerafettinova'nın son hali 'yok artık' dedirtiyor. Estetikle bambaşka birine dönüşen İşte Benim Stilim yarışmacısı Sima Şerafettinova'nın eski halinde eser yok. İşte Sima Şerafettinova'nın inanılmaz değişimi…