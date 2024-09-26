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Haberler Galeri "Barbie misin? Sen nesin Çağla?" Zarafeti ile nefes kesen Çağla Şıkel sosyal medyayı yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 26.09.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:46

"Barbie misin? Sen nesin Çağla?" Zarafeti ile nefes kesen Çağla Şıkel sosyal medyayı yaktı geçti!

4,7 milyon takipçili hesabından yeni paylaşımları ardı ardına gelen Çağla Şıkel, zarafeti ile büyüledi! Çağla Şıkel siyah ve pembeyi bir arada kullandığı gece elbisesi ile adeta nefes kesti. Katıldığı davetin gözdesi olmayı başaran Çağla Şıkel'e hayranlarından alev emojileri yağdı. "Barbie misin? Sen nesin Çağla?" "Çağla Şıkel güzelliği diye bir şey var" "Moda ikonu" yorumları yağan güzel manken ve sunucu Çağla Şıkel şıklığıyla bir kez daha hayran bıraktı...

Barbie misin? Sen nesin Çağla? Zarafeti ile nefes kesen Çağla Şıkel sosyal medyayı yaktı geçti!

Kakül modasına uyan ve saç modeli çok yakıştırılan Çağla Şıkel şıklığıyla da yine övgüleri topladı.

Barbie misin? Sen nesin Çağla? Zarafeti ile nefes kesen Çağla Şıkel sosyal medyayı yaktı geçti!

Sosyal medya hesabından yeni paylaşımları ardı ardına gelen Çağla Şıkel, zarafeti ile büyüledi!

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Barbie misin? Sen nesin Çağla? Zarafeti ile nefes kesen Çağla Şıkel sosyal medyayı yaktı geçti!

Çağla Şıkel siyah ve pembeyi bir arada kullandığı gece elbisesi ile adeta nefes kesti.

Barbie misin? Sen nesin Çağla? Zarafeti ile nefes kesen Çağla Şıkel sosyal medyayı yaktı geçti!

Katıldığı davetin gözdesi olmayı başaran Çağla Şıkel'e hayranlarından alev emojileri yağdı.

Barbie misin? Sen nesin Çağla? Zarafeti ile nefes kesen Çağla Şıkel sosyal medyayı yaktı geçti!

Çağla Şıkel'e "Barbie misin? Sen nesin Çağla?", "Çağla Şıkel güzelliği diye bir şey var", "Moda ikonu" yorumları yağdı.

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