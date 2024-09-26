Giriş Tarihi: 26.09.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
10:46
"Barbie misin? Sen nesin Çağla?" Zarafeti ile nefes kesen Çağla Şıkel sosyal medyayı yaktı geçti!
4,7 milyon takipçili hesabından yeni paylaşımları ardı ardına gelen Çağla Şıkel, zarafeti ile büyüledi! Çağla Şıkel siyah ve pembeyi bir arada kullandığı gece elbisesi ile adeta nefes kesti. Katıldığı davetin gözdesi olmayı başaran Çağla Şıkel'e hayranlarından alev emojileri yağdı. "Barbie misin? Sen nesin Çağla?" "Çağla Şıkel güzelliği diye bir şey var" "Moda ikonu" yorumları yağan güzel manken ve sunucu Çağla Şıkel şıklığıyla bir kez daha hayran bıraktı...