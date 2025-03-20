Bardaklar havada uçuştu, sevgilisi kapı dışarı edildi! Ünlü iş adamı sanki hiçbir şey olmamış gibi...

Bu kıskançlık krizinin Amor'un ilk vukuatı olmadığını da öğrendim, daha önce de Haluk Dinçer'i kıskanıp kavga çıkarmış. Bu arada Amor ve ilişkisiyle ilgili yeni bilgiler de edindim. Faslı Mounia Amor, bir dönem Türkiye'de DJ'lik yapmış, 2018'de de ev satın alıp Türk vatandaşı olmuş. Haluk Dinçer ile ilişkisi de geçen eylülde değil, 2023'te, Suzan Sabancı'dan boşandıktan hemen sonra başlamış. Son bir dedikodu: Amor'un hayali, Haluk Dinçer ile evlenip çocuk yapmakmış...