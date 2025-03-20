Giriş Tarihi: 20.03.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
06:32
Bardaklar havada uçuştu, sevgilisi kapı dışarı edildi! Ünlü iş adamı sanki hiçbir şey olmamış gibi...
İş insanı Haluk Dinçer'in birlikte yaşamaya başladığı genç sevgilisi Mounia Amor çok kıskanç çıktı! Amor, geçenlerde Haluk Dinçer ile gittiği mekanda kıskançlık yüzünden ortalığı birbirine katmış. Arkadaş grubuyla oturdukları masada, artık ne olduysa Amor kıskançlık krizine girmiş, bağırıp çağırmaya, bardakları ve tabakları fırlatmaya başlamış. Güvenlik görevlileri müdahale edip Amor'u mekandan atmış. İşin garibi, Haluk Dinçer, tüm bu olanlar karşısında istifini bile bozmamış ve arkadaşlarıyla oturmaya devam etmiş.