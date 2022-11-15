Barış Akarsu ’Merhaba’ filminin başrolü İsmail Ege Şaşmaz’dan şaşırtan itiraf! “İstanbul’a geldim, sokaklarda kaldım”

-Barış Akarsu "Merhaba" filmi vizyona giriyor. Neler hissediyorsunuz?

Emin ol çok heyecanlıyım. Bugün şarkımızın lansmanıydı aslında. Barış'ın vefat ettiği için yarım kalan, tamamlayamadığı şarkıyı tamamladık. Daha doğrusu düzgün anlamda kaydı yoktu, sadece bir ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş parçayı ben tekrardan söyledim. Umarım herkes beğenir.

-Şarkının adı da 'Merhaba' idi, filmin adı da oradan geliyor değil mi?

Evet. Filmimiz zaten bir yolculuğu anlatıyor, Barış'ın yolculuğunu. Umut hikayesini, yol hikayesini. İnsanlarımıza da umut olmasını istiyoruz.