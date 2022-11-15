Barış Akarsu ’Merhaba’ filminin başrolü İsmail Ege Şaşmaz’dan şaşırtan itiraf! “İstanbul’a geldim, sokaklarda kaldım”

BARIŞ AKARSU 250 KONSERİNİN 200'ÜYLE YARDIM YAPMIŞ!
-Rol gelmeden önce Barış Akarsu'yu ne kadar tanıyordunuz, mesela tanıdıktan sonra çok şaşırdığınız veya çok etkilendiğiniz bir bilgi öğrendiniz mi kendisiyle ilgili?
Akademi Türkiye'nin hepsini izledim, baştan sona. Sabaha kadar bunları tekrar ettim. Sürekli donelerle kendimi doldurmaya çalıştım. En inanamadığım; biliyordum Barış'ın yardımsever olduğunu ama bu kadar olabileceğini düşünmemiştim. 250 konserinin 200'ünü yardım yapmış. Çoğu sanatçı bunu yapmıyor. Ve göstere göstere değil. Şu da var; mesela konseri var. Kendi konserine bilet alıyor. O kadar düşün. Parayla pek işi olmayan bir insanmış. Parayı insanların mutluluğu ve hastalıklarını gidermek için kullanmaya çalışıyormuş.
FİLM İÇİN 2 AYDA 8 KİLO VERDİM
-Rolünüze hazırlanırken fiziksel bazı değişiklikler yaşadınız hepimizin şahit olduğu gibi. Gerçekten çok benzediniz, nasıl süreçlerden geçtiniz bu benzerlik için?
Ben film için 2 ayda 8 kilo verdim. İlk önce bir zayıfladım yani, daha doğrusu kas kütlemi erittim. 4 tane dişim lamine yapıldı. Saçlarıma mikro kaynak yapıldı. Asla belli olmuyor, filmde de anlaşılmayacak. Kendi kuaförüm de sakalımın yapısını Barış'a göre kesti. Bu 1,5 ay boyunca böyle devam etti. Nesrin abla Barış'ın kendi kıyafetlerini bize getirdi, biz onların bire bir aynısını diktik. O dönemin bütün kıyafetleri yapıldı.