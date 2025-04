Barış Falay, Esra Ronabar ve oğulları Mavi Rüzgar ile çok özel sohbet: Biz kavga eden bir aileyiz!

BİRBİRİMİZİN CANINA OKUYORUZ

B.F.: Başka bir eleştirmene çok ihtiyacımız yok. Birbirimizin canına okuyoruz (gülüyor).

E.R.: Canına okuduk gerçekten 21 yıldır. O yüzden de "Bunu Mavi'yle yapabilir miyiz?" diye açıkçası endişe içindeyiz (gülüyor).

B.F.: Eşine hadi de insan evladına kıyamıyor (gülüyor).

-"İki oyuncunun aynı evde olması avantaj mıdır, dezavantaj mıdır?" diye sorarlar ya, ona yanıt gibi oldu biraz da…

E.R.: Çok büyük avantaj. Yani ben zaten kendi kendimi çok yiyen bir bireyimdir. Her şeyin en iyisi, en doğrusu olsun. Özellikle işimde "Aman işte kesinlikle ezbersiz olmaz. Bir de şurasından oynayayım, burasından bakayım. Hikayeye nasıl katkı sunabilirim? Kolektife nasıl bir artı değer üretebilirim?" diye. Barış benden de daha fazla öyle. O yüzden Mavi Rüzgar'cığım bizim aramıza gelmeye hevesli misin? Emin misin? Bak bir kere daha soruyorum.

M.R.: Eminim. Bu cevap mı bekleniyordu? Eminim (gülüyor).

-Mavi Rüzgar'a da sormak istiyorum; iki muhteşem oyuncunun oğlu olmak nasıl bir sorumluluk hissettiriyor sende?

M.R.: Tabii bir sorumluluk, bir baskı var. Benden de eğer bu yola evrileceksem onların üstüne bir şey koymam bekleniyor. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Yani onların öğretilerini, onların geçtiği yollardan geçip onların öğretilerini alıp verdikleri derslere bu şekilde devam etmek istiyorum. Ama nasıl bir his derseniz, çok gururlandırıcı bir his. Yani gittiğiniz kebap restoranında annenizin ve babanızın hürmetlerle karşılığı olması çok güzel bir his. Bir kere toplumun en saflığıyla, en ilkel haliyle sevildiği ve takdir edildiği anlamına gelir. Bakın bunu para satın alamaz. Bunu hak yiyerek yapamazsınız. Bunu yalandan, dolandan böyle birkaç senede de inşa edemezsiniz. Toplumun sizi takdir ediyor olması, seviyor değil, takdir ediyor olması çok gururlandırıcı bir şey.