Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:06
Barış Manço'nun oğlu yıllar sonra gerçeği açıkladı duyanlar inanamadı! Usta sanatçıyı Barış Manço olarak tanımıştık...
Barış Manço, şarkılarının yanında, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak herkesin sevgilisini kazanmıştı. Usta sanatçı Barış Manço unutulmaz şarkıları ile her zaman saygı ve özlemle anılıyor. Günümüzde hala söylediği çocuk şarkıları ile de büyük-küçük herkesin dinlediği merhum sanatçı Barış Manço hayatı da sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı. İşte hepimizin Barış Manço olarak tanıdığı sanatçının hayatının şaşırtıcı gerçekleri...