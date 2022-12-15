Başak Dizer paylaştı sosyal medya aşk pozunu konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi düşman çatlattı!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Son olarak yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un güzel eşi ile aşk pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başak Dizer'in paylaştığı aşk pozu düşman çatlatan türden oldu...