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Haberler Galeri Başak Dizer paylaştı sosyal medya aşk pozunu konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 11:38

Başak Dizer paylaştı sosyal medya aşk pozunu konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi düşman çatlattı!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz aylarda kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aile yaşantılarıyla da örnek oluyor. Son olarak yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un güzel eşi ile aşk pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başak Dizer'in paylaştığı aşk pozu düşman çatlatan türden oldu...

Başak Dizer paylaştı sosyal medya aşk pozunu konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi düşman çatlattı!

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

Başak Dizer paylaştı sosyal medya aşk pozunu konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi düşman çatlattı!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

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Başak Dizer paylaştı sosyal medya aşk pozunu konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi düşman çatlattı!

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu.

Başak Dizer paylaştı sosyal medya aşk pozunu konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi düşman çatlattı!

Yaz aylarından oğulları Kurt Efe ile tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti görüntü vermekten kaçamamıştı.

Başak Dizer paylaştı sosyal medya aşk pozunu konuştu! Kıvanç Tatlıtuğ ile güzel eşi düşman çatlattı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin yüzü ilk kez böyle görüntülenmişti.

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