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“Başımın tacı” diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!
Giriş Tarihi: 06.09.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 10:59
“Başımın tacı” diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!
Oyuncu Neslihan Atagül, annesi Perihan Çıtlak'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Annesinin nostaljik bir fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Başımın tacı" notunu düşerek duygusal mesajıyla dikkat çekti.