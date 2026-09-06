“Başımın tacı” diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Atagül, bu kez annesi Perihan Çıtlak'ın doğum gününe özel bir paylaşıma imza attı. Annesinin nostaljik bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, duygusal mesajıyla dikkat çekti.