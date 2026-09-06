Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin “Başımın tacı” diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!
Giriş Tarihi: 06.09.2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 10:59

“Başımın tacı” diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

Oyuncu Neslihan Atagül, annesi Perihan Çıtlak'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Annesinin nostaljik bir fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına "Başımın tacı" notunu düşerek duygusal mesajıyla dikkat çekti.

  • ABONE OL
Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

Yer aldığı projelerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Neslihan Atagül, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

Aile yaşantısına verdiği önemle bilinen ünlü oyuncu, zaman zaman yakın çevresi ve ailesiyle olan özel anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Atagül, bu kez annesi Perihan Çıtlak'ın doğum gününe özel bir paylaşıma imza attı. Annesinin nostaljik bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, duygusal mesajıyla dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

Annesi Perihan Çıtlak'ın siyah-beyaz fotoğrafını paylaşan Neslihan Atagül, karesinin üzerine şu notu düşerek annesinin yeni yaşını kutladı:

"Canım annem! İyi ki doğmuşsun ve iyi ki varsın. Seni çok seviyorum Güzel Peri"

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

ALİNA BOZ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

SERENAY SARIKAYA

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

AFRA SARAÇOĞLU

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

ZARA VE ANNESİ

Başımın tacı diyerek paylaştı! Neslihan Atagül annesinin doğum gününü bakın nasıl kutladı!

ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ

SON DAKİKA