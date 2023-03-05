‘Baskül Ailesi’nin Fidan’ı iğne ipliğe döndü! Gamze Gözalan 160 kilodan 59 kiloya düştü görenler hayret etti!

Bir döneme damga vuran 'Baskül Ailesi' dizisinin Fidan'ı Gamze Gözalan yeni haliyle herkesi şaşırttı. Baskül Ailesi'nde evini kilolu üyelerinden olan o dönem 160 kiloya kadar çıkan sempatik oyuncu Gamze Gözalan zaman içinde 101 kilo vererek 59 kiloya kadar düştü. Şimdilerde 60 yaşındaki olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti. Yıllar sonra ortaya çıkan Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan oyunculuğa küstüğünü söylemişti. Kilolarından kurtulan Gamze Gözalan şu sıralar nefes koçluğu yaparak kişisel gelişim dersleri veriyor. İşte Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan'ın inanılmaz değişimi.